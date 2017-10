Extras y añadidos interesantes para tu hogar

CONTENIDO PATROCINADO

Nos encontramos ya en pleno mes de octubre, a punto de acabar el año, y si eres de esas personas que busca nuevos proyectos y ambiciones con cada temporada, te interesará conocer las últimas tendencias de bricolaje en el hogar para poder así estar pensando ya en las próximas reformas 2018.





Ten siempre disponible agua de la mejor calidad

Cuando hablamos de cambiar elementos de nuestra vivienda habitual no siempre tenemos por qué centrarnos en hacer grandes cambios. Existen tips con los cuáles mejorar nuestro día a día habitual sin necesidad de tener que hacer grandes reformas en el hogar, como por ejemplo implementando un sistema de filtro de osmosis inversa a los grifos. Esto, te permitirá producir agua de calidad separando aquellos elementos que no son puros del agua verdaderamente potable, ofreciendo a todo aquel que decida comprar osmosis inversa para el uso doméstico la posibilidad de tener agua siempre en casa y de la mejor calidad.





Ahorra con una calefacción de Pellets

Si estás pensando en cambiar el sistema de calefacción de tu hogar por uno mucho más ahorrativo, o no dispones de ninguno y quieres implementar uno de una vez por todas, la elección es bastante clara: comprar estufas de pellets es la novedad actual y no solamente por su gran diseño que casa con cualquier tipo de decoración (tanto moderna, como vintage, etc.) Sino por el tipo de combustible que utiliza como fuente de calor y que precisamente le da nombre a este aparato: el pellet. Este material se realiza a partir de deshechos como el serrín y otras virutas, que además de proporcionar una perfecta combustión ofrecen un precio de mercado de lo más económico, con un coste irrisorio de tan solo 30 céntimos por kilogramo.

Si además tenemos en cuenta que 1kg de Pellets equivale a 5KW de energía eléctrica habitual, tenemos ante nosotros la fórmula perfecta para el ahorro pudiendo llegar a consumir un 80% menos en las facturas mensuales. Aprovecha los meses de frío e inclusive adelántate a este nuevo 2018 para darle a tu hogar el lavado de cara que merece con una estufa de Pellets de gran calidad.





Potencia la seguridad de tu vivienda con técnicas de cerrajería avanzada

Siempre es bueno contratar a un cerrajero de confianza para que realice una revisión general con respecto a los puntos de entrada de tu vivienda (al menos una vez al año), y el estado de todos sus cierres y cerraduras. Cuando llegue el momento de realizar cambios debido a roturas o el puro desgaste del pasar del tiempo, y siempre y cuando tu presupuesto te lo permita, deberás de pensar en implementar las más novedosas técnicas de cerrajería (aquellas que implementan las nuevas tecnologías). Así, contarás con una seguridad real y mucho mayor a los pisos convencionales, y no tan solo con la sensación de protección habitual.

Repasa las recomendaciones de tu cerrajero Alicante, Madrid, Barcelona, etc. De confianza que hayas contratado para dicha revisión y coméntale acerca de cuáles serían las medidas de seguridad y cerrajería a implementar para conseguir esta protección extra, seguro que te ayudará con algunas muy buenas ideas al margen de las típicas puertas y ventanas de seguridad, como por ejemplo un sistema de cierre avanzado por huella dactilar, o reconocimiento de voz... Las posibilidades han avanzado mucho en este sentido, y si realmente quieres evitar que los ladrones puedan entrar en tu casa y llevarse todas tus pertenencias, esta es la mejor manera de impedirlo.





Haz un cambio radical

Escoge una sala o habitación de tu lugar de residencia y cámbiala por completo. El baño, por ejemplo, suele ser una de las salas más concurridas e importantes de una vivienda, y a su vez de las más baratas de remodelar. Contacta con un fabricante de muebles de baño en Lucena como Arte & Baño y cuéntales tus ideas para esta renovación general, de forma que no solamente te puedan ofrecer un presupuesto aproximado de lo que costaría arreglar el cuarto de baño por completo con muebles totalmente nuevos, sino que además te ofrezcan posibilidades y alternativas adaptadas a lo que tengas en mente: colores, diseños, materiales... Contar con la ayuda de un experto en este sentido es siempre de agradecer, ya que al fin y al cabo todos estos cambios los hacemos pensando en el futuro, así que de nada sirve hacerlo a medias o que los resultados tras las reformas no nos convenzan, ya que volverá a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a invertir en ello.