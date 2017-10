Así ha sido el 1-O en la Escola Barcelona: apoyo vecinal y ausencia de la Policía Nacional

Nadie tenía claro si se votaría. Nadie tenía claro quién abriría los colegios. Nadie tenía claro cómo llegarían las urnas. Nadie tenia claro nada. Y así ocurrió en la Escola Barcelona. Centenares de personas han pasado el fin de semana a las puertas de esta escuela del barrio de Les Corts en la capital de Cataluña con el objetivo de poder celebrar el 1-O.

En una jornada histórica, más de 1700 personas, según los organizadores, han acudido a votar a este colegio donde un 90% de los votos han apoyado la independencia. A pesar de lo ocurrido en otros puntos de votación, el recuento se ha podido realizar y la Policía no ha llegado, pero la tensión ha sido continua durante todo el día.

Para muchos, el trabajo empezó en la tarde del sábado. Las llaves de este centro no estaban en manos de los vecinos del barrio, como si ha pasado en otros casos dodne las ocupaciones empezaron el viernes. Por ello, confiaban en que la Consellería de Educación llegara en algún momento y abriera. A las cinco de la mañana, hora a la que llegó la gran parte de los votantes, el colegio seguía cerrado. El obejtivo para todos era claro: que la orden de los Mossos no se llevara a cabo, es decir, que el centro de votación se abriera.

Ante el número elevado de personas a las puertas de la Escola Barcelona, los Mossos hicieron acto de presencia en plena madrugada para abandonar y ceder el testigo a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así lo indicaba la orden dada desde Interior: a partir de las seis de la mañana, si los Mossos no habían desalojado los centros, intervendrían.

Nunca llegaron. Durante todo el día, se esperaba que las fuerzas de seguridad llegaran. La Policía Nacional y la Guardia Civil no apareceron en la Escola Barcelona. El colegio no se pudo abrir y la cerradura se tuvo que forzar. Una vez abierta todas las miradas estaban puestas en las urnas y las papeletas. El colegio no tenía el material electoral para que las mesas se formasen. Pero acabaron llegando.

De forma casi clandestina, las urnas aterrizaron en el colegio ante las vítores y aplausos de “Votarem”. A las 9:16 de la mañana, votaban los primeros ciudadanos en la Escola Barcelona. Hasta las ocho de la tarde todos los ciudadanos han podido depositar si papeleta con normalidad. Una normalidad no tan presente fuera ya que la presencia de vecinos no ha descendido durante toda la jornada. Había miedo por la posibilidad de que los antidisturbios enviados desde Madrid para requisar las urnas.

A las ocho de la tarde el colegio ha cerrado y el recuento ha comenzado. Según los organizadores, y avalado por los interventores, un 90% de los votos apoyan la independencia de Cataluña en esta votación. A pesar de esos resultados, todos los presentes admitían que había sido una gran movilización pero no una posibilidad real para comenzar un camino independiente sin contar con el resto de España.

“¿Dónde está la pelota ahora?” preguntamos. “En Puigdemont” responden todos. “Basta ya de buscar diálogo con Rajoy. Es imposible. Hay que empezar a buscar otras vías, por ejemplo, apelar a Europa” sentencian.