Enrique Santiago valora lo alcanzado por el Gobierno en el acuerdo europeo para enfrentar la crisis

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha valorado hoy en el Pleno del Congreso de forma positiva los efectos que tendrá para España el "acuerdo aceptable" alcanzado por los Estados de la Unión Europea (UE) para enfrentar las graves consecuencias de la crisis social y económica generada por la pandemia del Covid-19. Eso sí, destacó que lo logrado por el Ejecutivo español ha sido "a pesar de la actitud saboteadora y apátrida de la derecha española, que en todo momento ha tratado de socavar la imagen de nuestro Gobierno, buscando que fuera derrotada la posición de nuestro país".



Santiago advirtió durante su intervención en la comparecencia de Pedro Sánchez para detallar este acuerdo que, frente a la realidad de las cifras, "la derecha se inventa un acuerdo que no existe, un rescate y unas condicionalidades inexistentes".



"Buscan -denunció tajante- que la Unión Europea les haga el trabajo sucio y acabe con el Gobierno que votaron los españoles", aunque la realidad es que "el acuerdo europeo, con sus muchas limitaciones y deficiencias, nos permite una salida de la crisis diferente a la que el PP realizó en 2012, con rescate y regalos a la banca incluidos".



El portavoz parlamentario de Izquierda Unida analizó que el acuerdo alcanzado la semana pasada en Bruselas sirve también para "mostrar todos los déficits y contradicciones que tiene la Unión Europea, los económicos y los sociales, y el democrático, con un Parlamento que ha sido una vez más ninguneado".



No obstante, apuntó que a diferencia de otras ocasiones "aunque el acuerdo no sea plenamente satisfactorio, permite elaborar unos Presupuestos Generales del Estado expansivos y progresistas que mantengan el escudo social gracias a los 70.000 millones de euros no reembolsables".



Además, "nos permite adoptar las medidas que necesita nuestro sistema económico para ser menos dependiente, recuperar soberanía industrial, capacidad productiva y generar empleo de calidad y con derechos". El diputado de Unidas Podemos se felicitó de que esto sea así "gracias a que tenemos un Gobierno que antepone el interés de la mayoría social al de la banca y los grandes capitales".



Enrique Santiago dedicó un recuerdo especial al "gran Julio Anguita", fallecido el pasado mes de mayo, "quien nos explicó cómo el modelo de integración sobre el que se construyó la Unión Europea desde Maastricht impide políticas fiscales europeas, limita las sociales y lámina la soberanía popular".



"No somos ingenuos -advirtió-, estaremos vigilantes y pelearemos para que nadie pueda introducir por detrás condiciones que hoy no figuran en el acuerdo, en el que hasta ahora no hay 'Troika', ni condicionalidades austericidas".



Para ello, el dirigente federal de IU pidió el apoyo de "las organizaciones sindicales y de empresarios preocupados por su pueblo, la movilización activa de quienes saben que solo este Gobierno va a impedir recorte de derechos, invirtiendo el dinero que trae el acuerdo en políticas sociales y laborales. Por primera vez una crisis social y económica no la terminan pagando trabajadoras y trabajadores".



Pese a su corta intervención, compartida con otros portavoces del grupo, Santiago tuvo tiempo para hacer un recorrido propositivo sobre medidas muy concretas para contribuir a superar los efectos de esta crisis del coronavirus. Pidió trabajar "por una reindustrialización verde y por la digitalización, construyendo soberanía productiva".



Enrique Santiago consideró que en un mundo dirigido por la tecnología "ya no dependemos de las empresas, sino de sistemas nacionales de I+D+i capaces de garantizar inversiones macroeconómicas para controlar sectores estratégicos".



"Necesitamos que el Estado ponga en marcha una política industrial que no sea sabotea por el fracasado neoliberalismo", dijo, y para conseguirlo, enumeró que "proponemos una reindustrialización rápida, inteligente, basada en la innovación, sostenible, respetuosa con el medio ambiente e inclusiva, generadora de empleos de calidad", aunque siendo muy conscientes de que "a la derecha le interesa más desgastar al Gobierno que situar a España a la cabeza de la vanguardia tecnológica e industrial, un patriotismo de charanga y pandereta".



Santiago concluyó su intervención con la reclamación de enterrar "definitivamente el '¡Qué inventen ellos!'. Eso solo se hace pensando en el bien común y utilizando las herramientas que en los artículos 128 y siguientes nos da nuestra Constitución".