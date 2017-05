EXTREMADURA. FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO CLAUSURAN EN CÁCERES EL 'ROAD SHOW' 'SUMA TALENTO, MULTIPLICA RESULTADOS'

- Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises). El Polígono Industrial Las Capellanías (Cáceres) fue hoy escenario de la clausura del 'road show' 'Suma talento, multiplica resultados'. Esta campaña de Fundación ONCE e Inserta Empleo ha visitado, durante los últimos 10 días, 600 empresas en 16 municipios extremeños. El objetivo ha sido promover la contratación de personas con discapacidad en Extremadura, informando a los empresarios sobre las ventajas que supone su contratación desde el punto de vista profesional, reputacional y económico.

El acto de clausura contó con la asistencia de la concejala de Accesibilidad, Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Cáceres, María Luisa Caldera Andrada; el director de la Agencia de la ONCE en Cáceres, Venancio Ortiz, y el director regional de Inserta Empleo en Extremadura, Francisco Javier González.

En su intervención, Caldera destacó la importancia de este tipo de proyectos porque "todas las personas tenemos nuestras capacidades y limitaciones y es necesario ver lo que cada persona puede lograr hacer y a esto contribuye mucho Fundación ONCE e Inserta Empleo". La edil incidió también en la estrecha colaboración que mantienen Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Cáceres en las políticas municipales sobre accesibilidad.

A continuación, el director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Cáceres destacó la labor que realiza Fundación ONCE "tanto en materia formativa como en orientación laboral". Para ello, recordó Ortiz, “esta entidad cuenta con una bolsa de trabajo a la que pueden acceder personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y también los empresarios, presentando sus ofertas de empleo". En esta labor "contribuyen todas las personas que, de forma directa o indirecta, participan en los sorteos de la ONCE, puesto que el 3% de lo recaudado se destina a la Fundación ONCE ", recalcó Ortiz.

Por su parte, el director regional de Inserta Empleo en Extremadura agradeció la acogida que han brindado las empresas a esta campaña. Asimismo, valoró el apoyo de la administración estatal y regional a la inserción laboral de las personas con discapacidad.

INCENTIVOS A LAS EMPRESAS

En este sentido, González mencionó los incentivos que las administraciones públicas ponen a disposición de los empresarios. Así detalló que “la Junta de Extremadura ha incrementado este año sus subvenciones a la contratación indefinida con 8.000 euros para mujeres con discapacidad y personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral y 7.500 euros para el resto de personas con discapacidad". Asimismo recordó que el Gobierno central contribuye con una "deducción en el impuesto de sociedades entre 9.000 a 12.000 euros al año en caso de incremento del promedio de trabajadores con discapacidad en plantilla".

Extremadura es una comunidad autónoma en la que las personas con discapacidad se enfrentan a una tasa de paro del 40%, frente al 31% en toda España, y una tasa de actividad del 29,2 por ciento que en el conjunto del país es del 33,9%. La Fundación ONCE e Inserta Empleo lograron crear 214 puestos de trabajo para personas con discapacidad en Extremadura durante el año pasado, mientras que otras 600 recibieron formación especializada.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso