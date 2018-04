LA DGT EXTIENDE LAS ETIQUETAS AMBIENTALES AL 55% DE LAS MOTOS Y LOS CICLOMOTORES

Google Plus

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha clasificado al parque de motocicletas y ciclomotores en función de su potencial contaminante como hizo meses atrás con el resto de vehículos de motor, cumpliendo así una de las medidas del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire).



El Plan Aire indica que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten.

Esta clasificación, como la anteriormente realizada con los coches, tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.

La clasificación de los vehículos está consignada en el registro nacional de vehículos de la DGT y a ella pueden acceder en tiempo real los organismos con competencia en materia de movilidad, seguridad vial, tributaria o en medio ambiente.

VEHÍCULOS CATALOGADOS

Tráfico señaló este miércoles que los vehículos que ha catalogado ahora son los ciclomotores de dos o tres ruedas (motor de cilindrada no superior 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima por construcción de 45 km/h), los cuadriciclos ligeros (masa inferior a 350 kilos, motor de hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima de 45 km/h), las motos de dos ruedas (más de 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima superior a 45 km/h) y las motos con sidecar (tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, más de 50 centímetros cúbicos y velocidad superior a 45 km/h).

Hay cuatro tipos de etiqueta. Una de ellas es ‘Cero emisiones’, para los clasificados en el registro como vehículo eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

ECO alude a los vehículos híbridos híbridos enchufables (PHEV) o no enchufables (HEV), la etiqueta C es para los que cumplan el nivel de emisiones Euro 4 y Euro 3, y la B, para los de nivel de emisiones Euro 2.

Estos vehículos ligeros representan un 15% del total del parque nacional, con 3,34 millones de motos y 1,96 millones de ciclomotores. El 55% del total puede llevar alguna etiqueta medioambiental, concretamente el 60% de las motos y un 44% de los ciclomotores. Un 45% de estos vehículos ligeros están fuera de alguna de estas categorías.

¿DÓNDE PUEDE ADQUIRIRSE?

La DGT indicó que los titulares de vehículos ligeros que lo deseen pueden adquirir el distintivo medioambiental desde este miércoles en las oficinas de Correos. Su colocación es voluntaria, al igual que sucede con los turismos, pero Tráfico recomienda pegarla en un lugar visible para facilitar su identificación y beneficiarse así de las ventajas que las distintas autoridades puedan establecer a este tipo de vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

Los titulares de estos vehículos ligeros que quieran consultar la etiqueta que les corresponde pueden hacerlo a través de la web de la DGT introduciendo la matrícula de su vehículo.

Los vehículos ligeros menos contaminantes se han clasificado según los niveles de emisiones en función de los datos de homologación europeos. Asimismo, los criterios de esa clasificación son el resultado de un trabajo liderado por la DGT y en el que han participado, entre otros organismos, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso