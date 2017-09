LA XVI EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ONCE ABRE SUS PUERTAS EN VITORIA

Google Plus

La Sala Araba de la Fundación Vital acogerá en Vitoria-Gasteiz y hasta el 25 de septiembre la exposición resultante del XVI Concurso Fotográfico ‘Un Mundo para todos, superación de las discapacidades’, donde se expondrá una selección de cerca de medio centenar de imágenes, además de las que han resultado galardonadas.

La inauguración de la muestra corrió a cargo del presidente del Consejo Territorial de ONCE Euskadi, Javier Domínguez; el presidente de la Fundación Vital, Jon Urresti; la Diputada Foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, y el director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, Emilio Germán Sola.

Los galardones de esta edición, que puede visitarse en 'www.oncefoto.es', han sido los siguientes: 1º Premio: Thu Thi Pham (Ho Chi Min- Vietnam) por ‘Sequel Dioxin; 2º Premio y Blue Pin: Andrés Millán (Bogotá- Colombia) por ‘Invisibles 2’ y 3º Premio: Jordi Ventura (Puigdálber- Barcelona) por ‘Miradas’. El Accésit Fotógrafo Afiliado a la ONCE correspondió a Carme Ollé (Barcelona) por ‘Wellcome’ y el Accésit Fotógrafo con discapacidad a Valery Korenchuk (Almaty- Kazajistán), por ‘In rainy day’.

Además, el 1º Fotógrafo País Vasco y Trofeo Fafpv fue para Juan Ramón Larrocea (Arrigorriaga, Bizkaia) por ‘En el aire’; 2º Fotógrafo País Vasco: Fernando Zamarbide (Donostia, Gipuzkoa) por ‘Preparado’; y 3º Fotógrafo País Vasco: Pedro Luis Ajuriaguerra (Muskiz, Bizkaia) por ‘En la línea de meta’.

En total concurrieron 1.215 fotografías, llegadas desde 49 países de la mano de un total de 416 participantes. Los países de donde más fotografías llegaron, además de España, fueron India, Argentina, Irán y Vietnam.

El jurado estuvo compuesto por Juan Armentia, presidente de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco y título Afiap; Julio Tejada, presidente de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, y el fotógrafo Emilio Muñoz.

Para llevar a cabo el Concurso de Fotografía, se ha contado con la colaboración del Gobierno Vasco, las fundaciones Vital, BBK, y Kutxa; las tres Diputaciones Forales, a través de sus departamentos de Acción Social, además de la Federación Vasca de Asociaciones Fotográficas, la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, la Confederación Española de Fotografía y la FIAP (Fedération Internationale de l´Art Photographique).

El Concurso Fotográfico de ONCE Euskadi inició su andadura en 2001 con objeto de que los profesionales de la fotografía dieran a conocer sus trabajos, siempre con intención de mostrar ejemplos de superación de diferentes discapacidades. En 2003 se decidió internacionalizar el concurso que abrió sus puertas a la participación a nivel europeo con la colaboración de la Confederación Española de Fotografía, y fue en 2010 cuando lo hizo definitivamente al ámbito mundial gracias al apoyo de la Federación Internacional de Arte Fotográfico.

