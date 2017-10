LA XVI EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ONCE ABRE SUS PUERTAS EN DONOSTIA

La Biblioteca Municipal Central de Donostia (Alderdi Eder) acogerá hasta el próximo 26 de octubre la exposición resultante del XVI Concurso Fotográfico de la ONCE ‘Un mundo para todos, superación de las discapacidades’, donde se puede ver una selección de 57 imágenes, además de las que resultaron galardonadas.

La presentación contó con la participación de la diputada de Política Social, Maite Peña; la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián, Miren Azkarate; el presidente del Consejo Territorial de ONCE Euskadi, Javier Domínguez, y el subdirector de ONCE en San Sebastián, Miguel Angel Aizpurua.

El primer premio de esta edición fue para Thu Thi Pham (Ho Chi Min, Vietnam) por ‘Sequel Dioxin’; el segundo premio y Blue Pin fue para Andrés Millán (Bogotá, Colombia) por ‘Invisibles 2’, y el tercer premio fue para Jordi Ventura (Puigdálber, Barcelona) por ‘Miradas’. Por otro lado, el premio Accésit Fotógrafo Afiliado a la ONCE fue para Carme Ollé (Barcelona) por ‘Wellcome’ y el premio Accésit Fotógrafo con Discapacidad para Valery Korenchuk (Almaty, Kazajistán), por ‘In rainy day’.

Asimismo, Juan Ramón Larrocea (Arrigorriaga, Vizcaya) se alzó con el premio 1º Fotógrafo País Vasco y Trofeo de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco por ‘En el aire’; Fernando Zamarbide (Donostia, Guipúzcoa) ganó el premio 2º Fotógrafo País Vasco por ‘Preparado’, y Pedro Luis Ajuriaguerra (Muskiz, Vizcaya) consiguió el premio 3º Fotógrafo País Vasco por ‘En la línea de meta’.

En total concurrieron 1.215 fotografías, llegadas desde 49 países de la mano de un total de 416 participantes. Los países de donde más fotografías llegaron, además de España, fueron India, Argentina, Irán y Vietnam.

Para llevar a cabo el Concurso de Fotografía se ha contado con la colaboración del Gobierno Vasco, las fundaciones Vital, BBK y Kutxa; las tres diputaciones forales, a través de sus departamentos de Acción Social, además de la Federación Vasca de Asociaciones Fotográficas, la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, la Confederación Española de Fotografía y la FIAP (Fedération Internationale de l´Art Photographique).

El Concurso Fotográfico de ONCE Euskadi inició su andadura en 2001 con objeto de que los profesionales de la fotografía dieran a conocer sus trabajos, con intención de mostrar ejemplos de superación de diferentes discapacidades. En 2003 se decidió internacionalizar el concurso, que abrió sus puertas a la participación a nivel europeo con la colaboración de la Confederación Española de Fotografía, y fue en 2010 cuando lo hizo definitivamente al ámbito mundial gracias al apoyo de la FIAP.

