SOS RACISMO PIDE QUE ZOIDO EXPLIQUE EN EL CONGRESO LAS DEVOLUCIONES A MARRUECOS EN LA FRONTERA DE CEUTA

SOS Racismo solicitó hoy la comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, Juan Ignacio Zoido, para que explique y aclare la “posible vulneración de la legislación internacional de obligado cumplimiento para España” tras "la devolución a Marruecos de más de un centenar de personas en la frontera de Ceuta" ayer, lunes.

Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación SOS Racismo, señaló en un comunicado que “el hecho de que incluso se haya hecho público que Cruz Roja diese asistencia sanitaria a estas personas agrava el rol del Ministerio, en la medida que no sólo hay que garantizarles la asistencia humanitaria, sino también un procedimiento individualizado. De lo contrario, no hay otra lectura que una vulneración flagrante del Derecho Internacional que el Ministro debe explicar de forma urgente en el Congreso”.

Sobre esta cuestión, SOS Racismo recordó que “esta circunstancia, ni es nueva ni está exenta de polémica, tanto en el ámbito nacional como internacional. A pesar de que el actual ministro y su antecesor tratan de justificarlo a partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana, SOS Racismo recuerda que tanto la Ley de Extranjería, como el CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos), contempla la obligatoriedad de las autoridades de informar a las personas interceptadas tras entrar en territorio nacional, de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a asistencia jurídica, intérprete y a la tutela judicial efectiva”.

Además, recordó que “es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata”. Todas estas cuestiones, según Irene Carrión, presidenta de SOS Racismo “sumadas a la aceptación pública de una asistencia humanitaria en territorio español, son del todo incompatibles con las actuaciones del Ministerio.”

Asimismo, esta organización subrayó que “el Consejo de Europa ha recomendado al Gobierno español el cese en la entrega de personas inmigrantes a las fuerzas auxiliares marroquíes, habida cuenta de los malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas”.

Por todo ello, ha instado al ministro de Interior a comparecer de forma urgente, “no sólo para dar las oportunas explicaciones sobre estas potenciales vulneraciones de derecho, sino también para informar de los mecanismos que su Ministerio pondrá en marcha de forma inmediata para dar cumplimiento a la legalidad internacional vigente en materia de derechos humanos”.



