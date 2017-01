RTVE EXPLICA AL CONGRESO LA CONTRATACIÓN DE VÍCTOR ARRIBAS

Google Plus

RTVE ha dado explicaciones al Congreso de los Diputados sobre la contratación de Víctor Arribas como presentador de ‘La noche en 24 horas’.

Lo ha hecho en una contestación a una pregunta escrita del diputado de Compromís Ignasi Candela (Grupo Mixto) sobre los nombramientos esta temporada de María Casado, Sergio Martín y Víctor Arribas al frente de los programas ‘La mañana’, ‘Los desayunos’ y ‘La noche en 24 Horas’, respectivamente.

La respuesta, firmada por el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, señala que los nombramientos, “como es tradición en la corporación, se han basado en criterios de profesionalidad y experiencia”.

De María Casado y Sergio Martín recuerda que “son empleados de plantilla con una larga trayectoria profesional”.

Y en cuanto a Víctor Arribas, del que el diputado de Compromís indica que "se ha destacado en su carrera profesional por defender la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M”, RTVE afirma que “es un periodista con experiencia en diversos medios que ha sido incorporado a la plantilla para un programa específico, sujeto al procedimiento habitual de contratación temporal, como lo son los más de 400 profesionales temporales que prestan servicio en la corporación”.

"NO HAY CASO"

Por otra parte, RTVE ha respondido también a una pregunta escrita de los diputados de Unidos Podemos Alberto Garzón y Ricardo Sixto sobre las informaciones relativas a una grabación al director de RTVE en Murcia, Juan de Dios Martínez, en la que reconocería manipulación en las informaciones.

RTVE señala que “la autenticidad de la grabación que parece haber sido remitida anónimamente para su publicación no ha sido verificada” y “no consta caso de manipulación alguna”.

Por eso, a la pregunta de si se ha valorado el cese de Martínez, RTVE contesta que “no puede deducirse acción alguna de un caso que no se ha producido”.

