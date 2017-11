EXPERTOS MUNDIALES EN FIBRILACIÓN AURICULAR SE REÚNEN EN MADRID

Google Plus

Los próximos 3 y 4 de noviembre se celebrará en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), en Madrid, la VII edición de las CNIC Conferences, en la que participarán los mejores expertos en fibrilación auricular, el trastorno del ritmo cardíaco más común en el mundo y que afecta en España a más de 600.000 personas.

Esta VII edición de las CNIC Conferences ha sido organizada por los investigadores del CNIC David Filgueiras, José Jalife y Miguel Manzanares, así como por el investigador de la Universidad de la Sorbona, en París, Stephane Hatem.

La reunión, titulada ‘Atrial Fibrillation: from Mechanisms to Population Science’, acoge a expertos mundiales en el campo de la fibrilación auricular en áreas de experiencia muy diferentes: genómica y epigenómica, patogénesis, terapia génica, modelos animales y enfermedad humana.

La fibrilación auricular es el trastorno del ritmo cardíaco más común en el mundo, con un gran impacto sobre la salud pública. Afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo. Además, se calcula que alrededor del 25% de la población mundial mayor de 40 años la padecerá en el transcurso de su vida.

Sin embargo, a pesar de más de 100 años de investigación, los mecanismos que inician, mantienen y perpetúan la fibrilación auricular no se comprenden por completo, lo que probablemente explica por qué la terapia ha sido decepcionante hasta la fecha.

El objetivo central de la CNIC Conference es reunir a algunos de los principales expertos en la fibrilación auricular de Europa y EEUU para presentar y debatir sobre las últimas novedades en ciencias fundamentales, traslacionales, clínicas y de población y avances tecnológicos en este campo.

