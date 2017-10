EXPERTOS DE HACIENDA PROPONEN LA VUELTA DEL IVTM PARA LOS COCHES HISTÓRICOS

Google Plus

- Automovilistas Europeos Asociados lo ve como “un gravísimo error”. La Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local ha propuesto al Ministerio de Hacienda y Función Pública la vuelta del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los coches históricos, es decir, los que tienen una antigüedad mínima de 25 años contados desde la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, su primera matriculación o en que ese vehículo o variante del mismo dejó de fabricarse.



La Ley Reguladora de las Haciendas Locales ofrece a los ayuntamientos desde el 1 de enero de 1999 que las ordenanzas fiscales de los municipios puedan incluir una bonificación de hasta el 100% en el IVTM para los vehículos antiguos.

Sin embargo, la Comisión de expertos encargada de revisar los tributos locales ha propuesto a Hacienda que se derogue esa bonificación en un informe entregado el pasado 26 de julio.

Ese informe, de 224 páginas y recogido por Servimedia, propone al departamento dirigido por Cristóbal Montoro la supresión de la bonificación de hasta el 100% en el IVTM para los vehículos históricos porque ese incentivo fiscal “se coordina mal con la ratio de un nuevo tributo que pretende graduar la carga tributaria del contribuyente en función del nivel de contaminación atmosférica que produce el vehículo”.

“Carece en consecuencia de fundamento técnico (de acuerdo a los informes científicos) otorgar una bonificación precisamente a aquellos vehículos que por su antigüedad en el parque automovilístico son aquellos que más contaminación producirán a la atmósfera”, señala el informe.

"PÉRDIDA IRREPARABLE"

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, calificó de “gravísimo error” esa sugerencia de la Comisión de expertos porque, en el caso de que se lleve a cabo, “se podría producir una pérdida irreparable de una parte importante de nuestro patrimonio histórico”.

“El argumento medioambiental utilizado por esta comisión de expertos para justificar la eliminación de esta bonificación no se sostiene porque el uso de este tipo de vehículos es residual, tal y como ha declarado el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y no tiene apenas incidencia ni sobre la recaudación de un ayuntamiento ni sobre la contaminación”, añadió.

Arnaldo subrayó que “la supresión de este pequeño beneficio fiscal, que ni siquiera compensa mínimamente el esfuerzo económico de miles de automovilistas, puede poner en riesgo la preservación de una parte importante de nuestro patrimonio histórico, representado por la producción automovilística de una determinada época”.

Por ello, AEA solicitará a Montoro que “oiga a todas la partes afectadas” y mantenga la bonificación fiscal aprobada por el Parlamento en 1998 con la finalidad de “salvaguardar el carácter representativo y simbólico de una determinada época de la producción automovilística, dada la importante significación que la misma ha tenido en la cultura de nuestros tiempos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso