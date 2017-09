Los expertos esperan eliminar la hepatitis C en España en 2021 y en todo el mundo en 2030, un asunto que será abordado en el III Congreso Nacional del Grupo de Estudio de las Hepatitis Víricas (Gehep) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), un encuentro que se celebra entre el 28 y el 30 de septiembre.

Según informó este martes la Seimc, este encuentro lleva por título ‘El arte de vivir sin hepatitis vírica’ y en el que se analizarán los retos que se presentan en el abordaje de la hepatitis C después de la llegada de los antivirales de acción directa.

A este respecto, el doctor Juan Antonio Pineda, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme y presidente del comité organizador del congreso, señaló que “la eliminación de la hepatitis C es posible” y puso fecha al logro: “2021 en España y 2030 en todo el mundo”.

Según los especialistas, la eliminación de esta enfermedad pasa por el tratamiento de todos los pacientes y por la reducción de comportamientos de riesgo para prevenir nuevas infecciones. Para tratar a todas las personas con el virus de la hepatitis C (VHC) es necesario el diagnóstico precoz de los casos ocultos mediante campañas de cribado a gran escala.

Esto adquiere aún mayor relevancia en el momento actual, tras la decisión de ampliar el tratamiento a los pacientes con F0 y F1. “La mayor parte de los pacientes que permanecen con infección no diagnosticada presentan poca fibrosis y ahora son susceptibles de ser tratados”, señaló el doctor Pineda.

El III Congreso Nacional también debatirá la necesidad de un abordaje multidisciplinar de la eliminación de la infección por VHC. Infectólogos y hepatólogos, como responsables del tratamiento; médicos de prisiones y de adicciones, dedicados al cribado de pacientes en riesgo de infección por VHC; microbiólogos, centrados en el diagnóstico microbiológico; y farmacéuticos deben actuar de forma coordinada.

Además, se abordará la llegada de nuevos medicamentos en los próximos meses. A este respecto, el doctor Pineda afirmó que “los nuevos fármacos garantizan la curación de prácticamente el 100% de los pacientes, incluso de los infectados por genotipo 3 y de aquéllos pretratados con resistencia a algunos antivirales de acción directa, y en muchos casos, con tratamientos de solo ocho semanas”.

