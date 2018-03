EXPERTOS DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ PARA FRENAR EL GLAUCOMA

Google Plus

El diagnóstico precoz es la única herramienta con la que cuentan los oftalmólogos para frenar el glaucoma, por lo que aconsejan revisiones de medición de la presión intraocular y el campo visual a partir de los 40 años de edad, según explicó el jefe de servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el doctor Iñigo Jiménez Alfaro.



Con motivo de la celebración del Día Mundial del Glaucoma, el 12 de marzo, Jiménez Alfaro aseguró en declaraciones a Servimedia que en los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento del glaucoma. “Antes se creía que esta enfermedad estaba causada por la elevación de la presión intraocular pero hoy ya hablamos de una neuropatía óptica progresiva relacionada con muchos factores de riesgo, entre los que ciertamente está la elevada presión intraocular pero hay más”.

Otros factores son la edad, la herencia familiar, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la miopía e, incluso, la apnea del sueño. El glaucoma es una enfermedad ocular que daña el nervio óptico y que en su fase inicial pasa inadvertida al no presentar síntomas hasta que aparece la lesión en dicho nervio óptico y su consiguiente pérdida de visión que ya es irrecuperable.

“Esta pérdida es irreversible porque se pierden células ganglionales del nervio óptico y que son neuronas que no se pueden reproducir. De ahí la importancia del diagnóstico precoz con dos sencillas pruebas: la medición de la tensión intraocular y el análisis del campo visual con la campimetría a partir de los 40 años de edad siempre que no existan factores de riesgo. Solo así conseguiremos detectarla a tiempo y detener su progresión”.

Los últimos avances en el glaucoma abarcan al diagnóstico, al tratamiento y a las intervenciones quirúrgicas. “En el campo del diagnóstico contamos con métodos de diagnóstico por imagen muy sofisticados y exactos para analizar el nervio óptico, así como con campimetrías más precisas para estudiar el campo visual del paciente. En cuanto al tratamiento también contamos con medicamentos más eficaces y las nuevas técnicas quirúrgicas nos permiten realizar cirugías menos invasivas con una mínima incisión”, añadió.

Según este experto, todos estos avances han conseguido que el glaucoma se detecte de forma más precoz. El jefe de servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, subrayó que “en todas las consultas, los oftalmólogos hacemos pruebas de cribado para descartar o diagnosticar la enfermedad al margen del motivo por el que venga el paciente”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso