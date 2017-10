EXPERTOS ASEGURAN QUE EUROPA Y CHINA APROVECHAN EL RECHAZO DE TRUMP A LAS RENOVABLES PARA EXPANDIRSE

Dimitri Zenghelis, investigador principal del Grantham Research de la London School of Economics, aseguró este lunes que las “principales potencias económicas en Europa y Asia” están aprovechándose del negacionismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia las renovables para “avanzar en sus sectores” con menos competencia.

"El Gobierno de Estados Unidos, al no mostrar liderazgo sobre los acuerdos alcanzados en la Cumbre de París, no ayuda al proceso de descarbonización mundial”, criticó este experto en un encuentro organizado por la Fundación Ramón Areces, que congregó esta mañana a varios expertos de la London School of Economics sobre cambio climático.

“Los científicos entienden que las emisiones netas cero son un requisito para estabilizar las temperaturas del planeta. Entonces, o bien llegamos a las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) deliberadamente o el cambio climático amenazará a la civilización humana” y “acabará con todo”, sentenció Cameron Hepburn, experto en sostenibilidad.

El tercero de los expertos fue Luca Taschini, quien opinó que el mundo de la energía va a sufrir “cambios importantes” en los próximos años, ya que “la eólica y la solar serán más baratas que cualquier otra energía y cambiarán la forma en que funciona el mercado energético”, una pujanza en la que Estados puede quedarse fuera.

No obstante, Dimitri Zenghelis concluyó que hay “numerosos estados y ciudades” de EEUU que están presionando hacia una “ambiciosa descarbonización” del país, al margen de las declaraciones de Trump contrarias a cualquier tipo de lucha contra el cambio climático.

