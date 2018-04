EXPERTOS APUESTAN POR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PARA COMBATIR LAS NOTICIAS FALSAS

Google Plus

La plaga de noticias falsas puede combatirse con calidad e interación, pues aunque las denomindadas ‘fake news’ parecen ser imbatibles en las redes sociales, con publicaciones de calidad se consigue más permanencia, más interacción y divulgación de contenidos más honestos en la audiencia.



Así lo afirman desde la plataforma PlayBuzz, cuya vicepresidenta de Alianzas Internacionales, Yair Shafir, propone “la creación de contenidos de calidad, que llevan incorporadas motivaciones y resortes para enganchar a la audiencia, como pueden ser encuestas, cuestionarios o listas de clasificación. Por ejemplo, hemos descubierto que si publicas una historia con texto en la que incluyes un elemento interactivo, el tiempo que la gente pasa en esa publicación determinada aumenta un 20%”.

Los recientes esfuerzos acometidos por Facebook para poner cerco a prácticas como las noticias falsas demuestran que a la larga no se puede batir a un buen contenido. “Después de lo visto el pasado año, parecía que las noticias falsas iban a ser imparables, especialmente porque ahora estamos en un mundo en el que la capacidad de atención de las personas cuando hojean las noticias es de tan sólo ocho segundos", agrega Shafir.

Pero la vicepresidenta de la plataforma cita un elemento para la esperanza, y es que las noticias falsas no están logrando enganchar a sus lectores. “A pesar de su rápida expansión, sucederá exactamente lo contrario. Las noticias falsas buscan conmocionar o provocar a las audiencias, pero en realidad, aunque transmiten mensajes, no consiguen involucrar a las personas”, argumenta.



