LOS EXPERTOS APUESTAN POR UN CALENDARIO ÚNICO DE VACUNACIÓN PARA ADULTOS

Expertos del sector de la vacunación consideran que se debería de establecer un calendario único de vacunación para adultos en España, según un estudio publicado hoy por la empresa Deloitte en el que han participado los principales grupos de interés del sector: administraciones sanitarias nacionales y comunitarias, sociedades científicas, industria farmacéutica y asociaciones de pacientes.



El 97% de los encuestados piensa que se debería establecer un calendario único de vacunación para adultos, y de ellos un 69% opina que se trata de un “asunto absolutamente urgente”. Aunque algunas comunidades autónomas sí tienen establecido un calendario para las personas adultas, la idea que se plasma en el document invita a “dar un paso más” para que “haya una oferta lo más homogénea posible en el resto del Estado”, según el doctor Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.

Los objetivos del estudio son hacer un balance del mercado español de la vacunación así como delinear los retos presentes y futuros del sector para configurar planes de acción específicos. Dentro de los retos, enmarcados en un decálogo, los encuestados hicieron hincapié en tres puntos: fomentar la vacunación a lo largo de todas las etapas de la vida, proporcionar información adecuada a los profesionales sanitarios en vacunación y mejorar la planificación de la demanda y la garantía de suministro de las vacunas.

En lo que se refiere a la mejor formación en información de los profesionales sanitarios, el presidente de la Alianza General de Pacientes, Antonio Bernal, indicó que es el agente sanitario el principal agente de información y sensibilización de cara al usuario. Argumentó que más vacunas en los profesionales suponen también más vacunas en el resto de la población, por lo que es necesario “no por ley” pero sí “por riesgos laborales” concienciar ante la importancia de la vacunación.

“Por la salud propia del personal sanitario y por la seguridad que da a los ciudadanos cuando hay que decidir si vacunarse o no”, señaló. El 79% de los encuestados valora de forma muy grave la no vacunación de profesionales sanitarios. En lo referido al gasto de este servicio sanitario de prevención, el experto afirmó que “para darle sostenibilidad al sistema tenemos que pasar por las vacunas. El concepto de la prevención es lo que más va a evitar el coste posteriormente”.

Otros de los desafíos de la vacunación en España son, para estos expertos, avanzar en la lucha de las enfermedades infecciosas por medio de una política de vacunación común a nivel de la Unión Europea; el desarrollo normativo de la Ley General de Salud Pública de 2011; el fomento de la innovación a través de modelos de compra basados en valor y no en el precio; plantear modelos de financiación alternativos, y aumentar las campañas de información y sensibilización en todos los sectores de la población.

DATOS EN ESPAÑA Y EN LA UE

España es un referente en Europa en lo que respecta a las altas coberturas de vacunación en la población infantil con más de 95%. Sin embargo, en lo referente a los adultos, los niveles se encuentran muy por debajo de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo la cobertura más alta un 57% frente al recomendado 75%.

En el marco del modelo de financiación, España, Italia y Reino Unido tienen una financiación pública del 100% de las vacunas que forman parte del calendario. En Alemania la cobertura está cubierta por la póliza del seguro contratado y en Francia se reembolsa un 65% del precio de la vacuna.

En lo referente a la inversión del gasto público España solo dedica un 0,30% del gasto en Salud Pública en vacunas y tan solo un 1% del gasto en Salud se dedica a la Salud Pública. El 97% de los encuestados afirma que el gasto sanitario “es insuficiente” y la mayoría (72%) considera que no se ha priorizado la salud pública en las políticas de inversión.

En el resto de países, ningún país gastó más del 0,5% de su presupuesto de salud en vacunas, ni más del 5% en prevención y salud pública. España se sitúa por debajo de los países de su entorno en porcentaje de gasto en salud pública.

En la investigación ‘Las vacunas en España. Situación actual y perspectiva de futuro’ han participado en una encuesta 'online' un total de 29 personas en representación de los sectores ya señalados. En la investigación, que el doctor Amos José García Rojas calificó como “sólido, contundente, científico y basado en evidencias”, también se han analizado diferentes fuentes de información como estudios e informes relacionados con vacunas, artículos en medios especializados y asistencia a congresos y foros vinculados con el tema, en especial, los que fueron organizados en el marco de la Semana Mundial de las Vacunas de 2017.

A la presentación del informe acudieron, además del presidente de la Asociación Española de Vacunología y el presidente de la Alianza General de Pacientes, el doctor José Luis Baquero, vicepresidente del Foro Español de Pacientes; Emili Esteve, director del departamento técnico de FarmaIndustria; Jorge Bagán, socio responsable de Life Sciences & Healthcare de Deloitte en España, y Gonzalo Casino Fernández, director de Consultoría de Life Sciences & Healthcare de Deloitte y responsable del estudio.



