Expertos aconsejan no sobrecargar de actividades a los niños en Navidad

Expertos de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) recomiendan a los padres no saturar a sus hijos con actividades culturales o de ocio programadas estas Navidades, pues lo más importante es que les dediquen tiempo y jueguen con ellos. “A punto del inicio de las vacaciones de Navidad, muchos padres miran cómo pueden ocupar la gran cantidad de horas libres que tendrán sus hijos para no tener que oír la temida frase 'mamá, me aburro'”.

Así lo reconoce la profesora de Estudios de Psicología y Educación de la UOC, Mireia Cabero, para quien "las Navidades son una época de muchos estímulos, con el paje real, los Reyes, los regalos..., y de emociones intensas".

Por eso, “añadir más actividades es arriesgado, ya que se sobreexcita a los niños», recalcó.

Estos “son días de exceso de oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos, por lo que sugirió a los padres que dediquen "tiempo" a disfrutar o jugar con sus hijos.

"Cuando les llevamos a hacer alguna actividad les quitamos una oportunidad de hacer cosas juntos, como cantar, abrazarnos, montar un rompecabezas en casa o montar los juguetes que les han traído los Reyes, y este rato que pasan con el padre o la madre es el que más les llena", afirmó Cabero.

En su opinión, se trata de "buscar un equilibrio" entre las actividades de agenda y el tiempo dedicado a los hijos, pues aunque el consumo culturalresulta beneficioso, “importa más la calidad que la cantidad”.

Por otra parte, Cabero indicó que el aburrimiento forma parte de la vida de los niños y los adultos, así que durante estos días de vacaciones, "es posible que el niño experimente esta sensación en algún momento".

"Está bien que se encuentren en esta situación porque así buscan recursos y mecanismos propios para salir de ella", agregó e instó a los padres a dejar que los niños experimenten por sí solos con este sentimiento.