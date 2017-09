EXPERTOS EN ACCESIBILIDAD ASEGURAN QUE LA CULTURA INCLUSIVA ES RENTABLE

Google Plus

- En el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas,. Especialistas en accesibilidad a la cultura aseguraron este jueves en Málaga que hacer que el cine, el teatro o los museos sean accesibles para todas las personas “es rentable” para las empresas que lo regentan, como demuestra el hecho de que las sesiones inclusivas aumentan su público en un 20%.

Si se compara el público asistente a una función de un determinado día de la semana con el que acude a la misma sesión del mismo día, pero esta vez con accesibilidad, se comprueba que el volumen de asistencia se incrementa un 20% en el segundo caso, explicó Belén Ruiz, directora general del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), en el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas, que se celebra hasta mañana viernes en Málaga, organizado por Fundación ONCE.

La directora general del CESyA participó en una mesa redonda sobre ‘Cultura’ que contó también con las intervenciones de Roberto Torena, manager en ILUNION Tecnología y Accesibilidad, y Rodrigo Rodríguez, cofundador y CEO de Odilo, una empresa que ofrece acceso a contenidos digitales en modo servicio para bibliotecas, empresas, colegios y gobiernos.

En su intervención, Ruiz apostó por hacer que cualquier manifestación cultural sea accesible desde su creación, porque, aseguró, “no es más caro”, como algunos empresarios creen.

En este sentido, la directora general del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción argumentó su tesis de que la cultura inclusiva no es más cara afirmando que “las personas con discapacidad son multiclientes”, es decir, que suelen ir acompañadas a este tipo de eventos, por lo que hacerlos accesibles “es rentable”.

Pero, añadió, además de hacer accesible la cultura hay que saber comunicárselo a los clientes interesados, algo que ha hecho el CESyA con una aplicación que recoge toda la oferta cultural accesible existente en España. Esta oferta, apuntó, ha crecido desde las 5.000 funciones accesibles existentes en 2014 a las 55.000 que se contabilizaron el año pasado.

Belén Ruiz, como sus dos compañeros de mesa, finalizó haciendo hincapié en la necesidad de “remover conciencias” para que sea la sociedad en su conjunto la que se dé cuenta de la importancia de que la cultura sea accesible para todas las personas y, por lo tanto, inclusiva, y se demande así a los agentes culturales.

Abundando en esta idea de “remover conciencias”, Rodrigo Rodríguez abogó por que las administraciones públicas valoren más la accesibilidad a la cultura para dar ejemplo y servir de estímulo a las empresas que la promueven.

Rodríguez explicó que la filosofía de Odilo es democratizar el acceso a la cultura y a la educación mediante la tecnología y hacerlo, por supuesto, de forma que puedan beneficiarse de esa cultura todas las personas, incluidas las que tengan discapacidad, los niños o las de mayor edad.

Se trata de utilizar la tecnología para dar acceso a la cultura y para comunicar entre sí a sus usuarios, prosiguió el creador de Odilo, una empresa que entre sus logros tiene el de haber diseñado una aplicación gratuita que permite a los estudiantes de Uruguay contar con distintos tipos de materiales formativos.

De otra aplicación, en este caso todavía en proyecto, es de lo que habló en su intervención Roberto Torena. Indicó que se trata de Amuse, una App que preparan desde ILUNION para que los museos puedan cargar en un solo programa las prestaciones que ofrecen a sus visitantes para mejorar la accesibilidad.

Además, la app está basada en las beepcons, una tecnología de guiado en interiores que facilitará la movilidad dentro de los museos a las personas con discapacidad visual.

En cualquier caso, concluyó el representante de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, la 'app' pretende ser útil y atractiva para todos los visitantes de los museos, por lo que será interactiva e incorporará elementos dinámicos como distintos tipos de juegos.

EL CONGRESO

Entre los aspectos que se están abordando en este Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas figuran las tecnologías y servicios de acceso a la información y la comunicación; la interacción persona máquina; los productos de apoyo, y la teleasistencia y el telecuidado como consecuencia de la prolongación de la vida activa.

También hay tiempo y espacio para mostrar las ventajas de un hogar digital, que entre otras son las de posibilitar la vida independiente; para hablar del empleo de la robótica como favorecedora de la autonomía personal, y para debatir sobre la innovación como mejora del transporte de todas las personas. Asimismo, se abordará el uso de las tecnologías para promover las Smart City, mejorar el aprendizaje y para buscar soluciones a cuestiones como el turismo accesible.

Desde esta perspectiva, el evento plasma aspectos relacionados, por ejemplo, con la importancia del hogar digital para facilitar la vida a todos sus habitantes, tengan o no discapacidad, o del desarrollo de tecnologías basadas en la robótica.

