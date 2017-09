EL MAYOR EXPERTO EN VPH LAMENTA LA BAJA TASA DE VACUNACIÓN DE ESPAÑA POR PAPILOMA HUMANO

El doctor Harald zur Hausen, premio nobel de Medicina en 2008 por asociar el Virus del Papiloma Humano (VPH) con el cáncer de cuello de útero, lamentó este lunes la escasa tasa de vacunación que hay en España contra el papiloma humano, pues se sitúa “entre un catorce y un veinte por ciento”, cuando debería estar “en un ochenta”.

“El problema genérico es que no tenemos suficiente población vacunada antes del comienzo de la edad para mantener relaciones sexuales”, afirmó este investigador, considerado el mayor experto en lo que a VPH se refiere.

El doctor zur Hausen hizo estas apreciaciones en una rueda de prensa celebrada en Madrid con motivo de una conferencia que pronuncia hoy de la mano de laSexta, la Fundación AXA y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

A su juicio, la tasa de vacunación contra este virus debería alcanzar el 80%, pero apenas hay países que logren esta cifra. Además, Harald zur Hausen tiene claro que la vacuna debe centrarse en los menores que aún no son sexualmente activos, mientras que considera “efectivo” vacunar también a los chicos porque “tienen más parejas sexuales” de media.

“Soy un firme defensor de vacunar a los niños de nueve a 14 años”, concretó el nobel, que criticó duramente al movimiento antivacunas y lanzó una advertencia a los padres que no vacunan a sus hijos: “que piensen que no vacunarles no les pone en riesgo sólo a ellos, sino que se puede extender (a más población)”.

EL CÁNCER NO SERÁ ERRADICADO

Según este experto, la respuesta a si el cáncer será erradicado en un futuro próximo “es no”, pero agregó que sí se estará en condiciones de “reducirlo drásticamente”, para lo cual habría que centrarse “en la prevención” y “actuar en las poblaciones más jóvenes”.

En este sentido puso especial énfasis en las campañas de prevención, y apeló a “las autoridades sanitarias” para “actuar lo antes posible” y concienciar de la necesidad de recurrir a las vacunas.

Además, el premio nobel destacó que los gobiernos no invierten lo suficiente en investigación y prevención contra el cáncer. “El gasto en prevención supone una media del 3% del gasto sanitario”, denunció. De hecho, el experto lamentó que los propios estudiantes de Medicina no están siendo formados en prevención: “deben saber más sobre este concepto”, indicó.

Por último, Harald zur Hausen celebró que algunas campañas como las del tabaco “han sido efectivas” para prevenir el cáncer, pero añadió que “necesitamos más conciencia del papel de la obesidad y el alcohol” y de su incidencia en la aparición de enfermedades.

