UNA EXPERTA EN DERECHO DE FAMILIA ADVIERTE DE QUE JUANA RIVAS “PODRÍA CAVAR SU PROPIA TUMBA SIN DARSE CUENTA”

La abogada de familia Ana Salort, de ABA Abogadas, calificó hoy de “esperable” la orden de detención dictada este martes por el Juzgado de Instrucción número dos de Granada contra Juana Rivas, por no atender a la petición de comparecencia fijada para esta mañana y permanecer junto a sus hijos en paradero desconocido.

En principio, afirmó la abogada en declaraciones a Servimedia, tendría que cumplir la ley y entregarlos, pues de lo contrario “podría cavar su propia tumba sin darse cuenta”.

Según Salort, lo sucedido “podría perjudicar a Juana; desde luego, no le va a beneficiar”, si decide pelear por la custodia de sus hijos en los tribunales italianos, que es donde debe hacerlo.

La experta del despacho de abogados fundado por Cristina Almeida subrayó que es la justicia italiana la encargada de decidir sobre este tema, puesto que es Italia el país donde los niños tienen fijado su domicilio.

"Puede que se esté cavando su propia tumba sin darse cuenta”, apuntó, para agregar que en caso de ser condenada, Rivas se enfrenta a una pena de prisión de hasta cuatro años y a un máximo de 10 años de privación para ejercer la patria potestad.

Con todo, Salort pidió esperar a que la Audiencia Provincial de Granada resuelva sobre el recurso de nulidad de actuaciones presentado por la abogada de Rivas. Si este recurso se llega a aceptar, la petición de entrega de los hijos y la consiguiente orden de detención por no hacerlo quedarían sin efecto.

El juzgado remitirá ahora un oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que Rivas sea localizada, detenida y presentada ante el juez.

“Ahora mismo es imposible que Salort y sus hijos puedan salir de España. Solo queda averiguar si no lo han hecho ya”, concluyó.

