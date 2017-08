UNA EXPERTA DE LA ONU CRITICA LA EJECUCIÓN EN IRÁN DE UN JOVEN CONDENADO CUANDO ERA NIÑO

Google Plus

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Asma Jahangir, expresó este viernes su indignación por la ejecución en este país de Alireza Tajiki, un joven que fue detenido cuando tenía 15 años.

Tajiki fue detenido en 2012 y condenado a muerte en abril de 2013 por asesinato y ‘lavat-e be onf’ (penetración anal forzada entre varones). Este jueves fue ejecutado en la prisión de Adel Abad, ubicada en la localidad de Shiraz (suroeste de Irán), pese a a las intervenciones de expertos en derechos humanos de la ONU, que indicaron que la pena capital nunca debe ser usada contra un niño y que el joven, que murió con 21 años, habría sido torturado y no había sido sometido a un juicio justo.

“Estoy extremadamente apenada al saber que esta ejecución se ha adelantado a pesar de que se ha pospuesto dos veces en fechas anteriores”, apuntó Jahangir en un comunicado, quien subrayó que la pena de muerte fue confirmada con procedimientos judiciales que no cumplían con las normas internacionales de juicio justo o debido proceso.

Además, Jahangir se mostró “profundamente preocupada” por el hecho de que el tribunal se basara en “el uso de ‘confesiones’ forzadas, que fueron extraídas con tortura, incluyendo palizas, flagelaciones y suspensión por los brazos y los pies”. “No ha habido ninguna investigación sobre estas denuncias de tortura”, añadió.

Jahangir recalcó que Tajiki “también sufrió violaciones en sus derechos a la defensa, por ejemplo, al negarse el acceso a un abogado durante todo el proceso de investigación y permanecer en reclusión durante 15 días sin acceso a su familia”.

“Este tratamiento sería inaceptable para un adulto, pero para un niño sospechoso de haber sido condenado después de graves abusos de derechos y después ser ejecutado a pesar de todas las intervenciones es realmente impactante”, apostilló.

El Tribunal Penal Provincial de Fars dictaminó en 2014 que Tajiki tenía suficiente “madurez mental” para entender su presunto delito y debía ser ejecutado. Esa sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.

"Irán ha ratificado tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que comprometen al país a proteger y respetar el derecho a la vida de los", señaló Jahangir, quien agregó: “Estos Convenios también prohíben inequívocamente la pena de muerte a cualquier persona menor de 18 años de edad".

La experta en derechos humanos recordó que Irán ya ha ejecutado a otros tres delincuentes juveniles desde enero y que al menos 86 se encuentran en el corredor de la muerte, aunque la cifra exacta puede ser mayor. "El Gobierno de Irán debe detener de inmediato e incondicionalmente la condena a muerte de niños”, concluyó.

Según Amnistía Internacional, Irán es uno de los pocos países que ejecutan a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, pese a las reformas fragmentarias introducidas en 2013 para evitar las críticas a su historial de ejecuciones de personas que eran menores en el momento del delito.

