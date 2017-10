WWF EXIGE QUE SE PARALICEN LAS BATIDAS PARA MATAR LOBOS EN ASTURIAS

WWF pidió este miércoles que se suspendan inmediatamente las batidas con participación de cazadores para matar logos en Asturias, algo autorizado por el Gobierno regional y que ha permitido que se hayan realizado hasta ahora al menos en dos ocasiones: una en la sierra de Cuera y otra en los montes de Candamo.

La ONG indicó en un comunicado que estas batidas son “una medida ilegal, injustificada y desproporcionada”, y criticó la falta de transparencia del Gobierno asturiano porque “aún no ha facilitado el calendario con todas las batidas programadas, ni las resoluciones firmadas que autorizan cada una de ellas, pese a las reiteradas denuncias y a la investigación iniciada por la Ffiscalía de Medio Ambiente”.

WWF lamentó que el Ejecutivo asturiano continúe con la orden de “exterminar al lobo”, una especie protegida por la legislación española y europea, en un tercio del territorio regional.

Además, apuntó que las dos batidas realizadas hasta ahora en la llamada zona de “presencia esporádica” se han llevado a cabo con participación directa de los cazadores en la sierra de Cuera y en los montes de Candamo “sin avistar ningún lobo”, lo que demuestra que “se trata de una medida absolutamente desproporcionada, puesto que no hay en esta zona una densidad de lobos tan alta que justifique esta actuación extrema”.

WWF recalcó que las batidas son “totalmente injustificadas” porque chocan con la propia normativa del Gobierno asturiano, que asegura que sólo deberían autorizarse en “circunstancias excepcionales” y en caso de un “elevado número de daños” a la cabaña ganadera.

“La falta de esta justificación –que el Principado no ha hecho pública- junto al hecho de que sean los cazadores durante una acción cinegética los que estén siendo autorizados a matar una especie que no es cinegética, sitúa a estas batidas en una clara ilegalidad”, justificó.

Hace cerca de un mes, WWF solicitó al Principado de Asturias las resoluciones que autorizaban esas batidas, así como el informe jurídico correspondiente, sin que hasta la fecha haya recibido contestación alguna.

“Autorizar batidas de lobos a manos de cazadores particulares, con el objetivo de erradicar a la especie de un tercio de Asturias, es algo lamentable y supone un regreso al pasado que no puede permitirse. Volver a tratar al lobo ibérico como una alimaña a extinguir como hace 50 años carece completamente de sentido en una sociedad como la actual, que ha asumido la coexistencia entre las especies salvajes y las actividades tradicionales y donde existen herramientas suficientes para poder alcanzar este objetivo”, explicó el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

