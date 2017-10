EL PSOE EXIGE UN NUEVO PLAN ESTATAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Google Plus

El PSOE exigió hoy al Ministerio de Educación la aprobación de un plan estatal para la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia y para combatir el acoso escolar que cuente con la comunidad educativa y las autonomías, según recoge una proposición no de ley presentada este martes en el Congreso.

Asimismo, el texto reclama garantizar la financiación necesaria para ponerlo en práctica y urge al Gobierno a convocar de imnmediato el Observatorio Estatal de la Convivencia, que asegura lleva cinco años sin reunirse.

Según la portavoz socialista de Educación, María Luz Martínez Seijo, el acoso escolar es “un problema que cada vez está más presente en nuestros centros educativos y que constituye una gran preocupación social”. “Exigimos un plan en el que colaboren las comunidades autónomas, así como los padres, madres y profesores de centros, en una línea fundamentalmente preventiva”.

Entre otras, este deberá incluir medidas de prevención e intervención sobre la violencia de género en la adolescencia; acciones formativas para que los alumnos realicen un buen uso de las TIC (eviten sus riesgos y el ciberacoso); buenas prácticas de convivencia, y propuestas dirigidas a los medios de comunicación, a fin de que las noticias sobre acoso escolar respondan a la realidad del problema La iniciativa socialista reclama la creación de un programa de Cooperación Territorial, en colaboración con las autonomías y el Observatorio Estatal de la Convivencia, para acordar una definición común del acoso escolar, poner en marcha acciones de formación dirigidas tanto a profesores como a padres e implantar el plan contra el acoso en los respectivos territorios.

“En los últimos años de Gobierno del PP, la mejora del clima de convivencia en los centros educativos no ha sido una prioridad, como se deduce de su olvido del Observatorio Estatal de Convivencia, que lleva 5 años sin ser convocado”, denunció.

"Sin embargo, el pasado mes de enero, estando el Gobierno en funciones, el Consejo de Ministro aprobó un Plan Estratégico de Convivencia Escolar sin contar ni consultar con los expertos ni con la comunidad educativa, cuyas medidas no ayudan a solucionar el problema”, lamentó.

A su juicio, “es además fundamental proporcionar una formación sólida al profesorado para detectar los síntomas y adoptar medidas preventivas". Por ello, Martínez Seijo propuso crear equipos de profesores y responsables de convivencia en los centros, y defendió “educar en valores sociales, en la tolerancia y el respeto a los demás, valores que se impartían en la asignatura Educación para la Ciudadanía, que fue aniquilada por la Lomce”.

