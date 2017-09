MSF EXIGE A LIBIA QUE ACABE CON LAS DETENCIONES ARBITRARIAS A REFUGIADOS

Médicos Sin Fronteras (MSF) exigió este viernes que se ponga fin en Libia a la detención arbitraria de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, ya que se ha detectado “desde hace más de un año la existencia de personas retenidas en centros de detención de Trípoli en condiciones “inhumanas e indignas”.

“Los detenidos están privados de toda dignidad, sufren malos tratos y carecen de acceso a la atención médica”, afirmó el doctor Sibylle Sang. Los equipos médicos de MSF están atendiendo a más de mil detenidos al mes por infecciones respiratorias, sarna y piojos o diarrea acuosa aguda.

Según la organización humanitaria, estos problemas están agravados -o directamente causados-por las condiciones dentro de los centros de detención, que están “peligrosamente saturados” y donde el hacinamiento es tal que los detenidos no pueden tumbarse por la noche.

La falta de alimentos ha provocado casos de desnutrición aguda y algunos detenidos requieren hospitalización urgente. Sin embargo, en ausencia de un Estado de derecho en Libia, “el sistema de detención es dañino y explotador”.

Según MSF, a esto se suma el descontrol, puesto que “existe una inquietante falta de supervisión y regulación y no se respetan las salvaguardias jurídicas y de procedimiento básicas para prevenir la tortura y los malos tratos”. A esto se añade que los centros carecen de un registro formal de los detenidos; de manera que una vez ingresan las personas, no hay manera de saber qué les ocurre.

“De un día para otro, las personas pueden ser transferidas entre diferentes centros de detención o a lugares desconocidos. Algunos pacientes simplemente desaparecen sin dejar rastro”, criticó MSF.

Sin embargo, la ONG destacó que no basta con mejorar las condiciones de detención, ya que sólo abordando este aspecto se haría “la vista gorda ante la compleja realidad de Libia” y correría el riesgo de “legitimar y perpetuar un sistema en el cual las personas son detenidas arbitrariamente”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso