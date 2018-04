MÁS DE 10.000 JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN CONSIGUEN TRABAJO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE CRUZ ROJA, FUNDACIÓN ONCE Y SECRETARIADO GITANO

Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano presentaron este miércoles los resultados del programa de formación y empleo con jóvenes vulnerables y en riesgo de exclusión social POEJ-Programa Operativo de Empleo Juvenil 2016-2018, en el que han participado más de 46.000 jóvenes de toda España de los cuales un total de 10.500 han encontrado trabajo en estos tres años.



Según sus responsables, se trata de una iniciativa de éxito, financiada por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social español, que aporta valor y contribuye al cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 y a los objetivos de la Garantía Juvenil de mejorar la empleabilidad de jóvenes vulnerables. El programa ha permitido, por ejemplo, que cerca de 11.000 jóvenes en riesgo de exclusión hayan conseguido ya una cualificación que les permite trabajar.

BÁÑEZ: SEGUIR COLABORANDO

Esta jornada de presentación de resultados, bajo el título ‘Jóvenes y +’, ha tenido lugar en el Salón de Actos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y ha estado presidida por la ministra Fátima Báñez, quien manifestó que “vamos a seguir colaborando y trabajando juntos para seguir sumando oportunidades. No hay una herramienta más potente de lucha contra la desigualdad en el empleo y vuestro trabajo es esencial. Estamos en un proyecto que suma. Creemos desde el Gobierno en vuestros valores y en cómo lleváis adelante vuestros proyectos”.

Por parte de las organizaciones que vienen gestionando desde 2016 este programa –y que cuentan además con una trayectoria de 18 años en la gestión de iniciativas similares financiadas por el Fondo Social Europeo– participaron sus respectivos presidentes, Javier Senent, Miguel Carballeda y Pedro Puente, en un acto conducido por la periodista de RNE Mamen Asencio.

Desde Cruz Roja Española, su presidente, Javier Senent, destacó que “la colaboración de Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, con el apoyo del Ministerio de Empleo y el Fondo Social Europeo, está mostrando sus frutos con los jóvenes más alejados del mercado laboral, porque llegamos a quienes más lo necesitan, ofreciendo lo que más necesitan: apoyos y recursos adaptados, así como oportunidades de formación y empleo para que nadie se quede atrás”.

Por parte de Fundación ONCE tomó la palabra su vicepresidente ejecutivo, Alberto Durán, quien manifestó que las tres entidades “queremos volver a participar en este nuevo periodo de Garantía Juvenil durante los próximos cinco años. Pero necesitamos recursos suficientes para poder hacer nuestro trabajo, queremos y sabemos hacerlo, la sociedad confía en nosotros día tras día y nosotros confiamos en tener la confianza del Ministerio”.

Finalmente, por parte de la Fundación Secretariado Gitano intervino su presidente, Pedro Puente, quien hizo especial hincapié en que “los participantes de este programa son aquellos que no parten con las mismas oportunidades, que siempre se quedan fuera. Son estos colectivos, estos jóvenes y sus familias, quienes más padecen la desigualdad, la pobreza y, a menudo, también la discriminación”.

Al acto también asistieron algunos jóvenes participantes del programa y representantes de las empresas empleadoras, que presentaron sus testimonios en una serie de vídeos proyectados en la sesión, así como en un diálogo con la periodista conductora de la jornada.

PROGRAMA OPERATIVO

El Programa Operativo de Empleo Juvenil es una iniciativa dirigida a jóvenes (entre 16 y 30 años) que ni estudian ni trabajan y que necesitan de apoyos específicos para garantizar la igualdad de oportunidades dadas sus características personales o situación social. Es decir, son personas no suficientemente atendidas por otros recursos.

Mientras la tasa de desempleo de la población joven en España es del 33%, en el caso de estos jóvenes (personas con discapacidad, migrantes con especiales dificultades, población gitana y en exclusión) se sitúa entre el 50 y el 60%.

Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano desarrollan a través de este programa servicios adaptados de activación a través de la orientación, formación y acceso al empleo; unos servicios que se prestan en todas las comunidades autónomas y provincias españolas, propiciando itinerarios personalizados de inserción laboral.

Con esta iniciativa el Gobierno de España lleva a la práctica las recomendaciones específicas del Semestre Europeo para España en línea con los objetivos de Garantía Juvenil, mejorando la empleabilidad de la población joven más vulnerable y la situación de los jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social, a través de apoyos individualizados y medidas de formación y acceso al empleo específicas.

A partir de los resultados actuales, haciendo una proyección hasta finales de 2022, se pretende trabajar, con una atención personalizada, con más de 75.000 jóvenes, cualificar a más de 17.800 a través de acciones de formación y favorecer el acceso al empleo de más de 17.000 jóvenes en situación de exclusión y/o discriminación.



