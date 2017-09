LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO VUELVEN A LA HUELGA

Google Plus

- Con paros los lunes, los martes y los miércoles. El colectivo de examinadores de tráfico retomará este lunes la huelga que ya mantuvieron durante 20 jornadas de los pasados meses de junio y julio en demanda de una mejora de sus condiciones laborales, principalmente una subida salarial a través de un complemento específico de 250 euros brutos al mes.

Fuentes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) señalaron a Servimedia que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) no les habían comunicado que debían cumplir servicios mínimos, con lo que los paros parciales se reiniciarán el próximo lunes sin esa imposición.

El comité de huelga de los examinadores de tráfico presentó el pasado 3 de agosto la documentación pertinente en la Delegación del Gobierno en Sevilla para convocar una huelga indefinida en todas las provincias, durante la jornada completa y todos los días de la semana a partir del 4 de septiembre.

La DGT convocó a representantes de este colectivo el pasado 20 de agosto en una reunión que terminó sin acuerdo tanto en una subida salarial para este colectivo mediante un complemento específico como en la fijación de servicios mínimos para la huelga indefinida, ya que Tráfico planteó un 50% y los examinadores un 20%.

Al día siguiente, los examinadores desconvocaron la huelga indefinida y anunciaron que mantendrían paros los lunes, los martes y los miércoles desde el 4 de septiembre.

20 DÍAS DE HUELGA

Este colectivo mantuvo 20 días de huelga los lunes, los martes y los miércoles entre el pasado 2 de junio hasta el 31 de julio, lo que se tradujo en la suspensión de alrededor de 80.000 pruebas prácticas para obtener el carné de conducir, según datos de la DGT, o 105.000, según Asextra.

Esa huelga de examinadores de tráfico tuvo un seguimiento de cerca de 70% de los trabajadores, porcentaje que se elevó al 74% al comienzo de los paros y cayó al 62% a su finalización, según la DGT, si bien Asextra eleva el porcentaje al 75%.

Dos de las principales reivindicaciones de los examinadores de tráfico en los 20 días de huelga fueron una subida salarial a través del complemento específico y un aumento de la plantilla, ya que consideran que la DGT ha incumplido el acuerdo firmado en 2015, cuando estuvieron 32 días en huelga.

El Gobierno considera que ha atendido las reivindicaciones de los examinadores de tráfico a través de la Oferta Pública de Empleo aprobada el pasado 7 de julio, con 435 plazas de promoción interna y 70 nuevas plazas, además de crear una especialidad de Tráfico en el Cuerpo General Administrativo.

Además, la DGT calcula que en diciembre de 2018 tendrá una plantilla cercana a 880 examinadores (concretamente, entre 863 y 888), lo que supone unos 100 más que ahora porque se incluyen los nuevos profesionales que se incorporarán tras realizar alguno de los cinco cursos previstos y se descuentan las jubilaciones proyectadas. Los nuevos examinadores saldrán de personal de la DGT, Correos y militares, así como 70 plazas para cualquier ciudadano que quiera ejercer ese trabajo.

CALENDARIO

Las movilizaciones tuvieron como preámbulo una huelga el pasado 2 de junio, que incluyó una concentración frente a la Secretaría de Estado de Función Pública, en Madrid. Durante esa jornada se suspendieron 7.000 exámenes prácticos, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Después, el comité de huelga de los examinadores de tráfico convocó paros los lunes, los martes y los miércoles desde el 19 de junio hasta el 31 de julio, después de que no fructificaran las negociaciones entre la DGT y los representantes de los trabajadores. Ya entonces, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) vaticinó que la huelga de los examinadores costaría alrededor de 200 millones de euros a estos centros de formación de conductores.

El pasado 25 de julio, alrededor de dos centenares de examinadores de tráfico procedentes de varias provincias redoblaron el pulso ante la DGT al concentrarse con pitos, pancartas y consignas ante la sede de Tráfico, en Madrid.

El Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) vaticina que al menos 130.000 personas no podrán obtener el permiso de conducir en España si la huelga de examinadores de tráfico se convierte en indefinida a partir del 4 de septiembre.

