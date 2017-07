LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO REDOBLAN EL PULSO A LA DGT CON UNA SONORA PROTESTA ANTE SU SEDE

Alrededor de dos centenares de examinadores de tráfico se concentraron este martes con pitos, pancartas y consignas ante la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), en Madrid, para reivindicar una mejora de sus condiciones salariales, como una subida del complemento específico y un aumento de la plantilla.

La protesta, promovida por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), se enmarcó en el actual calendario de movilizaciones de este colectivo, que comenzó con una concentración el pasado 2 de junio, continuó después con huelgas los lunes y los martes hasta el 19 de junio, y se redobló posteriormente los lunes, los martes y los miércoles, lo cual se prolongará hasta el 31 de julio.

Los examinadores ya se concentraron ante la sede de la DGT el 21 de octubre de 2015, cuando mantuvieron una huelga que se alargó durante 32 días.

Los examinadores concentrados este martes ante la sede del organismo dirigido por Gregorio Serrano procedían de dirigentes lugares de España, como Murcia, Asturias, Las Palmas de Gran Canaria, Girona, Barcelona y Salamanca, entre otras provincias.

Durante la protesta, portaban los chalecos reflectantes amarillos o naranjas que suelen llevar cuando examinan, hicieron sonar sus pitos, corearon consignas como ‘¡Cremades dimisión!’ (en alusión al secretario general de la DGT, Cristóbal Cremades) y portaron pancartas en las que se podía leer ‘Sr. director, más mentiras no, no y no’, o ‘Examinadores de Asutiras en huelga por un complemento específico justo’.

“CHAPUZA”

El presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, declaró a Servimedia que los examinadores de tráfico llevan desde 2008 intentando que se les suba el sueldo con el complemento específico que regula “la responsabilidad, la peligrosidad y la dedicación que tiene este colectivo en su puesto de trabajo”, y desconvocaron la huelga de 32 días de 2015 porque confiaron en que la DGT cumpliría esta reivindicación. “No han cumplido los acuerdos que en su día firmamos”, aseguró.

Jiménez subrayó que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, “no ha hecho más que contradecirse” porque el pasado mes de mayo defendió el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados una subida salarial de los examinadores. “Reconoció que el complemento específico se debía subir, que el puesto de trabajo debía ser atractivo y que no había problema presupuestario. A día de hoy, todavía no hemos visto nada, todo lo contrario: cada vez que habla, sube el pan”, apostilló.

Jiménez criticó que la DGT haya apostado finalmente por crear una especialidad de Tráfico en el Cuerpo General Administrativo y no una escala, apuntó que “la promoción interna existe de toda la vida” (hay 435 plazas en la última Oferta Pública de empleo aprobada por el Gobierno) y aseguró que las movilizaciones han supuesto la suspensión de alrededor de 100.000 pruebas prácticas para obtener el carné de conducir.

Además, recalcó que los examinadores de tráfico hacen actualmente 13 pruebas diarias “en la mayoría de las provincias”. “Mientras la plantilla de examinadores no aumente de forma considerable, no la chapuza que están intentando hacer, es difícil que se reduzca la carga de trabajo para el examinador. A día de hoy, con 13 pruebas diarias no se puede dar un servicio de calidad”, comentó.

“Seguimos teniendo esperanzas de que el Gobierno de un paso hacia adelante y piense en la ciudadanía en general y también en sus fucionarios porque damos un servicio muy importante para la seguridad vial”, concluyó, antes de recordar que los examinadores de tráfico tienen previsto convocar una huelga indefinida a partir del próximo 4 de septiembre.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso