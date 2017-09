LA HUELGA DE EXAMINADORES DE TRÁFICO APLAZA CUATRO DE CADA 10 PRUEBAS PRÁCTICAS EN SEPTIEMBRE

Google Plus

- Según datos de la DGT. La huelga que los examinadores de tráfico han retomado en septiembre después de las 20 jornadas de paros entre junio y julio ha provocado el aplazamiento de 41.780 pruebas prácticas para obtener el carné de conducir, aunque durante este mes se han celebrado 56.024, de manera que no se han realizado un 43% de los exámenes prácticos previstos, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los paros de septiembre fueron parciales porque comenzaron los lunes, los martes y los miércoles. Este colectivo demanda una subida de unos 250 euros mensuales como complemento específico en sus nóminas.

La DGT destacó este viernes en un comunicado que, pese a los paros de los examinadores, este mes se realizaron 124.389 exámenes (56.024 prácticos y 68.365 teóricos) hasta el pasado 27 de septiembre, último día de huelga de este mes, puesto que los examinadores continuarán con sus reivindicaciones en octubre.

Sin embago, admitió que los paros han ocasionado el aplazamiento de 41.780 pruebas prácticas en septiembre, lo que supone unos 3.500 de los más de 6.000 exámenes que se convocan diariamente. “Estas pruebas se están intentando realizar en los días siguientes”, añadió.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, indicó que la DGT, a través de sus jefes provinciales, “está realizando un esfuerzo importante de planificación” pese a “los problemas que pueden generar a ciudadanos y autoescuelas” los paros de los examinadores, ya que en septiembre hubo 56.024 exámenes prácticos.

La DGT aseguró que el seguimiento de la huelga fue desigual en septiembre en las 65 jefaturas provinciales o locales de tráfico que cuentan con examinadores, ya que, según agregó, “en numerosas de ellas no se ha suspendido ninguna de las pruebas previstas y tampoco han secundado la huelga ninguno de sus examinadores”. “La media de dicho colectivo que ha secundado los paros ha sido de un 66%”, apostilló.

Tráfico volvió a recordar que “carece de competencias para autorizar o aprobar cualquier retribución de funcionarios”, pese a lo cual los examinadores han anunciado que mantendrán los paros el próximo mes de octubre.

MEDIDAS

Por otro lado, la DGT indicó que desde el pasado 11 de septiembre está formando a 24 funcionarios para ser examinadores de Tráfico, los cuales comenzarán a trabajar en la primera quincena de diciembre.

Subrayó que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 15 de septiembre la convocatoria del proceso de formación para habilitar profesionalmente como examinadores de Tráfico a personal del Ministerio de Defensa. Está previsto que los primeros 35 seleccionados comiencen el curso de formación el próximo mes de enero y se incorporen a la plantilla de examinadores en abril de 2018. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 5 de octubre.

Además, a finales de este año se publicará la convocatoria de 70 plazas de acceso libre para nuevos examinadores recogida en la Oferta Pública de Empleo aprobada el pasado mes de julio pro el Consejo de Ministros.

“Con estas tres convocatorias, la plantilla de examinadores se ampliará en los próximos ocho meses en 129 personas más. El número de examinadores previsto que se jubilen de aquí a finales de año asciende a 12”, apostilló la DGT.

Por otra parte, Tráfico recalcó que “ya está en funcionamiento” la convocatoria de promoción interna de examinadores aprobada también en la Oferta Pública de Empleo, puesto que en los próximos días se publicarán las bases, lo que “permitirá promocionarse al 60% de los examinadores actuales y que supondrán mejoras profesionales y económicas”.

Respecto a las mejoras económicas, la DGT aseguró que la nueva especialidad de Tráfico en el Cuerpo General Administrativo supondría un incremento anual del sueldo de 1.536,58 euros, además de mejora de trienios y pensión de jubilación en una cuantía anual de 5.107,27 euros para cada año, una vez adquirida la jubilación por Clases Pasivas.

Entre las mejoras profesionales y administrativas para los examinadores, Tráfico destacó el acceso a un nuevo subgrupo con posibilidades de acceder hasta los niveles 22 del complemento de destino, mayor prestigio de pertenencia a una especialidad reconocida, la posibilidad para que tengan una titulación universitaria de acceder por promoción interna a los cuerpos y escalas del Subgrupo A2 o la posibilidad hacer cursos de formación generales no ofertados al subgrupo C2 pero sí a A2/C1.

