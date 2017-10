LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO SIGUEN EN HUELGA PESE A PERDER 1,5 MILLONES DE EUROS

- Llevan 32 días de paros desde junio y prevén continuar lunes, martes y miércoles en octubre. El colectivo de examinadores de tráfico tienen previsto continuar a lo largo de este mes de octubre los paros que vienen manteniendo los lunes, martes y miércoles desde el pasado junio, con la excepción de agosto, a pesar de que sus demandas de una subida salarial de unos 250 euros en concepto de complemento específico les haya supuesto una pérdida global cercana a 1,5 millones de euros.

El presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, señaló a Sevimedia que este colectivo ha mantenido hasta ahora 32 jornadas de huelga con un seguimiento cercano al 70% de los trabajadores.

“A día de hoy, Hacienda ya se ha ahorrado alrededor de 1,5 millones de euros en las nóminas de los examinadores que han secundado la huelga”, aseguró, puesto que cada trabajador pierde cerca de 65 euros cada día que decide sumarse a los paros, cantidad que varía en función de la antigüedad y del subgrupo funcionarial al que pertenezcan.

Jiménez denunció que hay examinadores que cobraron en septiembre por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 707,7 euros, porque la Dirección General de Tráfico (DGT) ha acumulado en una única nómina todas las jornadas de huelga que ha secundado.

“Tanto el Ministerio del Interior como la DGT están demostrando no importarle nada ni nadie, es decir, ni los ciudadanos, ni las autoescuelas, ni sus propios funcionarios. La forma que tiene este Gobierno de resolver el conflicto es que nos cansemos, nos aburramos y nos desangremos desde el punto de vista económico”, apuntó.

Jiménez indicó que los examinadores de tráfico mantienen la esperanza de que en octubre haya un acercamiento para encontrar una solución a las demandas de los examinadores de tráfico, que achacó a “la voluntad política porque en el Ministerio del Interior dicen que no hay problema presupuestario”.

“Los conflictos se resuelven sentándose a dialogar y no dejando que el problema se enquiste y los trabajadores se aburran o tengan que volver a trabajar por un tema económico, renunciando a un derecho constitucional y a una injusticia. Un problema no se resuelve dejándolo que se muera”, apostilló.

CALENDARIO

Los examinadores de tráfico mantuvieron 20 días de huelga los lunes, martes y miércoles entre el pasado 2 de junio hasta el 31 de julio, lo que se tradujo en la suspensión de alrededor de 80.000 pruebas prácticas para obtener el carné de conducir, según datos de la DGT, o 105.000, según Asextra.

Esa huelga de examinadores de tráfico tuvo un seguimiento de cerca de 70% de los trabajadores, porcentaje que se elevó al 74% al comienzo de los paros y cayó al 62% a su finalización, según la DGT, si bien Asextra eleva el porcentaje al 75%.

El comité de huelga el pasado 3 de agosto la documentación pertinente en la Delegación del Gobierno en Sevilla para convocar una huelga indefinida en todas las provincias, durante la jornada completa y todos los días de la semana a partir del 4 de septiembre.

La DGT convocó a representantes de este colectivo el pasado 20 de agosto en una reunión que terminó sin acuerdo tanto en una subida salarial para este colectivo mediante un complemento específico como en la fijación de servicios mínimos para la huelga indefinida, ya que Tráfico planteó un 50% y los examinadores un 20%.

Al día siguiente, los examinadores desconvocaron la huelga indefinida y anunciaron que mantendrían paros los lunes, martes y miércoles desde el 4 de septiembre. En ese mes se celebraron 12 jornadas de paros. Según la DGT, el seguimiento de la huelga fue del 66% (cifra que Asextra eleva al 70%) y se aplazaron 41.780 pruebas prácticas para obtener el carné de conducir.

