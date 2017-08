LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO DESCONVOCAN LA HUELGA INDEFINIDA

- Harán huelga lunes, martes y miércoles desde el 4 de septiembre. El comité de huelga de los examinadores de tráfico anunció este miércoles que desconvoca la huelga indefinida prevista a partir del 4 de septiembre en todas las provincias, que iba a ser la jornada completa y todos los días de la semana, pero convoca huelgas los lunes, los martes y los miércoles desde ese día de septiembre, como hicieron en junio y en julio.

La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) dio a conocer esta postura en un comunicado, después de que representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el comité de huelga mantuvieran este martes una reunión de casi cuatro horas en Madrid que concluyó con desacuerdo tanto en una subida salarial para este colectivo mediante un complemento específico como en la fijación de servicios mínimos para la huelga, ya que Tráfico planteó un 50% y los examinadores un 20%.

A este respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, propuso este miércoles, en declaraciones a Servimedia, que la DGT decrete un 77% de servicios mínimos en la huelga indefinida prevista desde el 4 de septiembre, el mismo porcentaje que este verano en la huelga de servicios de Renfe y Adif.

"DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS"

“Con Renfe hay alternativas al transporte, como la carretera o el avión. En este caso no hay ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, pediría como mínimo los mismos servicios mínimos del 77% de Renfe”, apuntó.

Sin embargo, el comité de huelga de los examinadores de tráfico señaló que ha recibido en las últimas horas “miles de demandas de los ciudadanos” para que no programen una huelga total desde el 4 de septiembre, convocada para desbloquear un conflicto que se está dilatando desde 2015.

“Como esto no se ha producido y la DGT sigue sin dar un paso, mientras la ciudadanía sufre, este comité, sensible a las demandas de los ciudadanos en las últimas horas, ha considerado realizar un cambio en la estrategia de huelga”, apuntó.

En este sentido, indicó que por “responsabilidad y con el fin de que empresas y alumnos puedan trabajar al menos algunos días, se desconvoca la huelga indefinida en el día de hoy y se convoca una huelga similar a la producida en el mes de junio y julio, es decir de tres días (lunes, martes y miércoles) a partir del 4 de septiembre, trabajando con normalidad todo el colectivo examinador todos los jueves y viernes”.

Los examinadores de tráfico acordaron esta decisión “para dar tiempo a que se produzcan nuevas reuniones y al menos que se proponga algo por parte de la DGT”.

