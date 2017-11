LA HUELGA DE EXAMINADORES DE TRÁFICO APLAZA UNA DE CADA TRES PRUEBAS PRÁCTICAS DESDE JUNIO

La huelga que los examinadores de tráfico mantienen los lunes, los martes y los miércoles desde el pasado 2 de junio, con excepción de agosto, y que prevén prolongar durante noviembre ha supuesto el aplazamiento de una de cada tres pruebas prácticas de aspirantes a obtener el carné de conducir.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aseguró este miércoles en un comunicado que desde el pasado mes de junio se han realizado 404.752 exámenes teóricos (algo ajeno a la huelga de los examinadores, que no afecta a esas pruebas y a las de circuito cerrado) y 362.329 exámenes prácticos.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, el pasado jueves en el Congreso de los Diputados que la huelga de los examinadores había supuesto el aplazamiento de 166.783 pruebas prácticas desde junio, cifra a la que hay que añadir el lunes y el martes de esta semana.

De esta forma, los cuatro meses de paros parciales que los examinadores de tráfico mantienen desde junio (y que no realizaron en agosto) se traducen en el aplazamiento de uno de cada tres exámenes prácticos.

Por otro lado, la DGT reiteró que “carece de competencias para autorizar o aprobar cualquier retribución de funcionarios”. La principal reivindicación de los examinadores de tráfico es un aumento del complemento específico en su nómina, esto es, 250 euros brutos mensuales.

“Pese a estos paros y a los problemas que pueden generar a ciudadanos y autoescuelas, los funcionarios de la DGT están realizando un gran esfuerzo de trabajo y planificación para que miles de ciudadanos puedan obtener su permiso de conducción”, recalcó Serrano.

Serrano indicó que los 404.752 exámenes teóricos y los 362.329 prácticos (de estos, 287.505 de circulación y 74.824 de destreza) realizados desde junio demuestran que “miles de ciudadanos siguen examinándose del carné de conducir y que la situación, pese a verse afectada por los paros, como no puede ser de otra manera en toda huelga, no es de paralización total, como muchos quieren hacer ver”.

