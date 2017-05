EL FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD URGE A LA UE A GARANTIZAR LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El presidente del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis, aseguró este jueves que es necesario que la Unión Europea garantice la igualdad de derechos de los 80 millones de personas con discapacidad, puesto que “es una obligación”.

Así lo manifestó Vardakastanis durante la presentación en la sede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Asamblea General Anual del EDF, que este año se celebra en Madrid.

En concreto, se desarrollará el 13 y 14 de mayo en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid (Paseo de la Habana, 208). La presentación del evento contó también con la participación de Alberto Durán, secretario general del Cermi Estatal y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

IGUALDAD

Yannis Vardakastanis reivindicó la necesidad de que las instituciones comunitarias y los diferentes Estados miembro favorezcan la existencia de un tejido asociativo de la discapacidad “fuerte e independiente, porque es indispensable para seguir luchando por la igualdad de las personas con discapacidad”.

Además, subrayó la necesidad de que el Acta Europea de Accesibilidad que en estos momentos se está tramitando se apruebe finalmente en unos términos exigentes, “para avanzar progresivamente en materia de accesibilidad”.

Según explicó el presidente del EDF, este y otros asuntos serán los que se aborden durante este fin de semana en la Asamblea General Anual, en la que se dará voz a las personas refugiadas con discapacidad.

En esta línea, recordó que “desde que comenzó el flujo de personas refugiadas con discapacidad hemos pretendido plantear la problemática a la que se enfrentan. Hemos trabajado con Naciones Unidas y con alianzas con entidades para sensibilizar sobre los refugiados invisibles, es decir, sobre los refugiados con discapacidad”.

Ante este escenario, declaró que “nos encontramos en la UE en un momento crítico” y que las instituciones comunitarias “no han sabido dar una respuesta hasta el momento”. Asimismo, Vardakastanis ensalzó el trabajo que desde el tejido asociativo de la discapacidad en España se está haciendo en esta materia y en otras que tienen que ver también con la discapacidad.

20 ANIVERSRIO DEL EDF Y DEL CERMI

En este sentido, mostró su satisfacción por celebrar este año la Asamblea del EDF en España, coincidiendo además con el 20 aniversario del EDF y del Cermi.

“Quiero poner en valor que el Cermi ha sido una de las entidades que desde el inicio ha sido más potente, estable y que más apoyo ha dado al EDF”, agregó, al tiempo que citó el trabajo conjunto que también se realiza con muchas organizaciones miembro del Cermi, como la ONCE y su Fundación.

Por su parte, Alberto Durán afirmó que “es un orgullo celebrar esta Asamblea en España después de 20 años de lucha en favor de los derechos de las personas con discapacidad desde una posición propositiva, no solamente denunciando aquello que está mal”.

"Es una responsabilidad y un compromiso celebrar estas jornadas aquí, y esperamos que esta parada importante se desarrollen bien”, resaltó el secretario general del Cermi. Además, celebró que sea la primera vez que se vaya a contar con la presencia de una delegación de personas refugiadas con discapacidad, que se vaya a fortalecer la agenda política de las personas con discapacidad en Europa y que se vaya a debatir sobre el propio movimiento de las personas con discapacidad.

ACTA EUROEA DE ACCESIBILIDAD

En relación con el Acta Europea de Accesibilidad, indicó que “no es de recibo que los estados encuentren razones para no apoyarlo”. En el caso de España, “que tiene una legislación en materia de accesibilidad bastante actualizada, no sería admisible que no apoyara esta iniciativa para que otros países avancen”.

Igualmente, destacó que se está trabajando para reclamar que 2021 se declare como Año Europeo de los Derechos de las Personas con Discapacidad y lamentó que en España todavía no se haya reformado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para hacer posible que todas las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al voto.

“Tenemos, por tanto, nuestra propia batalla nacional en España, pero hay muchas cuestiones que conectan con la batalla internacional”, indicó Durán.

