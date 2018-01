EL EUROJACKPOT DE LA ONCE DEJA MÁS DE 450.000 EUROS EN MÁLAGA

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado 452.853 euros en Málaga, en un boleto agraciado con un premio de segunda categoría (cinco números y un ‘Sol’), en el sorteo del viernes 5 de enero, celebrado la Noche de Reyes.



El vendedor de la ONCE Rafael Jaén Gómez fue el ‘Rey Mago’ que vendió el boleto ganador a un vecino de Málaga. Por su parte, en Illescas (Toledo), la vendedora de la ONCE Carmen Sújar García comercializó la combinación del Eurojackpot premiada con 79.915 euros correspondiente a un premio de tercera categoría (cinco números).

El Eurojackpot se vende simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar cinco números de 50 números posibles y dos soles de entre 10 soles. El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Eurojackpot, como el resto de productos de juego de la ONCE, se puede adquirir a los cerca de 20.000 vendedores de la organización, en la web ‘www.juegosonce.es’ y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.



