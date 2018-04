LA EUROCÁMARA RESPALDA QUE ESPAÑA REDUZCA UN 26% SUS EMISIONES DE CO2 EN 2030

Google Plus

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes un proyecto legislativo por el que los países de la UE deben cumplir objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en transporte, agricultura, edificios y residuos en 2030 respecto a los niveles de 2005, que en el caso de España es del 26%.



La reducción en el conjunto de la UE supone un 30% en 2030, una cifra que se traduce en objetivos vinculantes para cada Estado miembro en sectores no cubiertos por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, que son responsables de alrededor del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.

Los objetivos nacionales oscilan entre el mantenimiento exigido a Bulgaria y la reducción del 40% que deben lograr Suecia y Luxemburgo, mientras que España debe bajar un 26% sus emisiones en 2030 en comparación con 2005.

De esta forma, la UE podrá avanzar hacia su compromiso, formulado en el marco del Acuerdo de París, de reducir en un 40% las emisiones contaminantes totales en 2030 respecto a los niveles de 1990.

“Hemos hecho lo posible para acordar un reglamento ambicioso, pese a los intentos de muchos gobiernos para socavar ese objetivo”, dijo el holandés Gerben-Jan Gerbrandy, del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y ponente de la legislación, quien añadió: “Los países deben hacer más, y más rápido. No se puede posponer la respuesta al cambio climático”.

GESTIÓN FORESTAL

Por otro lado, el Pleno de la Eurocámara aprobó este martes una nueva ley centrada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la gestión de suelos y bosques, y aumentar el volumen de CO2 absorvido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático.

En la actualidad, los bosques de la UE absorben anualmente el equivalente a casi un 10% del total de las emisiones contaminantes de la Unión. Los Estados miembro tendrán que garantizar que la deforestación se verá compensada con la plantación de árboles. Además, el texto incluye medidas para desarrollar el sector e impulsar la absorción de emisiones por parte de bosques, tierras de cultivo y pastizales.

Los eurodiputados reforzaron la norma estableciendo que a partir de 2030 la capacidad de absorción de emisiones deberá superar el volumen de CO2 emitido a la atmósfera, en línea con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, esto es, que el aumento de temperatura del planeta no supere los 2ºC en comparación con la era preindustrial.

“El Parlamento se ha esforzado por lograr un equilibrio entre la flexibilidad y una contabilidad comparable para todos los estados miembros. Con esta legislación estamos enviando un mensaje: queremos que los bosques en Europa sigan gestionándose de forma sostenible”, afirmó el alemán Norbert Lins, del Partido Popular Europeo y ponente del proyecto legislativo.

La legislación sobre los planes naciones de reducción de emisiones fue aprobada con 343 votos a favor, 172 en contra y 170 abstenciones, mientras que el texto sobre uso del suelo salió adelante con 574 a favor, 79 en contra y 32 abstenciones. Ambos textos necesitan la aprobación formal del Consejo antes de entrar en vigor.



