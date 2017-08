UN ESTUDIO DEL CSIC DEMUESTRA QUE UNA DIETA ALTA EN GRASA Y AZÚCAR PODRÍA REDUCIR LOS BENEFICIOS DE LOS POLIFENOLES

Google Plus

Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que una dieta alta en grasa saturada y sacarosa podría reducir los beneficios de los polifenoles. Estos compuestos, presentes en los alimentos vegetales, tienen distintos beneficios en la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 por sus propiedades antioxidantes.

Este estudio, publicado en la revista ‘European Journal of Nutrition’, demuestra que una dieta alta en grasa saturada y sacarosa, la basada, por ejemplo, en comida basura, reduce los niveles de metabolitos de los polifenoles circulantes. Gran parte de los efectos de los polifenoles viene derivada de los metabolitos que se generan cuando las bacterias intestinales actúan sobre ellos.

“El seguimiento de una dieta de este tipo impide que se formen esos compuestos beneficiosos y que circulen por nuestro organismo, un efecto adverso de este tipo de dietas que no había sido descrito previamente”, explicó la investigadora del CSIC Jara Pérez Jiménez, que trabaja en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición.

Los científicos llevaron a cabo sus experimentos con cuatro grupos de ratas sanas. El primero fue alimentado con una dieta estándar, el segundo con una alta en grasa y azúcar, el tercero con una estándar enriquecida en polifenoles de uva y el último con una alta en grasa y azúcar enriquecida con polifenoles de uva.

“Cuando la dieta estándar se enriquecía en polifenoles de uva, aumentaban, como era esperable, los metabolitos derivados de la acción de la microbiota”, detalló Pérez Jiménez, que sin embargo añadió que “este aumento no ocurría cuando la dieta alta en grasa y azúcar se enriquecía con los mismos compuestos”.

En el artículo, los investigadores plantearon la hipótesis de que los cambios en la microbiota que genera una dieta desequilibrada provocarían un descenso del número de especies de microorganismos capaces de transformar los polifenoles en sus metabolitos activos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso