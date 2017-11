UN ESTUDIO ALERTA DE QUE EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS AUMENTARÁN UN 34% LOS CASOS DE ICTUS EN LA UE

Un informe titulado 'The Burden of Stroke in Europe' aborda el impacto del ictus en Europa, ha sido realizado por un grupo de expertos del King´s College London y presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Alerta de que en los próximos 15 años aumentarán un 34% los casos de este accidente cerebrovascular en la UE.

Así lo explicó la doctora María Alonso de Leciñana, de la Sociedad Española de Neurología (SEN) quien pidió en su intervención que "el ictus entre en la agenda política y que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haga ya una hoja de ruta de planes asistenciales para asegurar la equidad en el abordaje y tratamiento de la enfermedad de todos los españoles".

Asimismo, reclamó más campañas informativas porque el "90% de los casos de ictus se pueden prevenir" si se conocieran mejor los factores de riesgo. También recordó que "la primera causa de mortalidad de las mujeres españolas es el ictus y no el cáncer de mama", pero la información y la prevención no es la misma en ambas dolencias.

El informe presentado hoy también detalla que el coste total estimado del accidente cerebrovascular en Europa fue de 45.000 millones de euros en el año 2015, coste que el estudio prevé que se elevará en años sucesivos.

El estudio también concluye que sólo el 30% de los pacientes reciben atención temprana en unidades de ictus en toda la UE. La proporción de personas que reciben tratamiento en una unidad de ictus varía de menos del 10% a más del 80%, dependiendo del lugar de Europa en dónde viva. Además, no hay servicios de terapia ambulatoria en dos de cada cinco Estados miembros de la UE.

Por todo ello, el estudio, que revela que cada año se producen 17 millones de casos en todo el mundo (120.000 en España), pide que se mejoren los sistemas de información, que se apueste por la prevención, sobre todo en relación con la hipertensión arterial y la fibrilación auricular, que se apoye la investigación y que se considere el ictus como un caso de emergencia.

También tomó la palabra Julio Agredano, de la asociación de pacientes 'Freno al Ictus', quien relató que sufrió un accidente cerebrovascular a los 39 años y como su recuperación y reinserción social había sido plena porque se había costeado él todos los gastos de rehabilitación. Los diputados que asistieron a esta presentación se comprometieron a impulsar la prevención de esta enfermedad.

