24 ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO ESPAÑOLES IRÁN A SILICON VALLEY COMO GANADORES DE LOS PREMIOS DESAFÍO EMPRENDE

Google Plus

Un total de 24 estudiantes de ESO y Bachillerato de distintos lugares de España realizarán un viaje formativo a Silicon Valley para afrontar desafíos de innovación, tras ganar la cuarta edición de los Premios Desafio Emprende que impulsa la Obra Social ‘la Caixa’.

De los 1.392 equipos de toda España que presentaron sus proyectos en la cuarta edición de los Premios Desafío Emprende, 35 fueron seleccionados para participar en el Campus Desafío Emprende 2017, que tuvo lugar en Barcelona durante la primera semana de mayo, y finalmente cinco han sido los ganadores que viajarán en julio a Silicon Valley, el principal foco de EEUU en innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico.

Allí, los alumnos ganadores y sus profesores tendrán la oportunidad de conocer espacios y modos de trabajo diferentes, participar en 'workshops' y realizar trabajos en equipo, además de aprender de la experiencia de profesionales que trabajan en las empresas líderes a nivel mundial

El gran objetivo de los Premios Desafío Emprende son los desafíos a los que los alumnos deberán enfrentarse durante su estancia en Silicon Valley y que este jueves se han dado a conocer por primera vez durante el acto de entrega de los galardones en Barcelona.

La ceremonia fue presidida por la directora general adjunta de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Elisa Duran; el director territorial de CaixaBank en Barcelona, Jordi Nicolau; Head of B&I Compass Group Spain de Eurest, Oriol Peñafiel; el jefe del Departamento de Apoyo Comercial de Empresas de SegurCaixa Adeslas, Fabián Vega; Acount General Manager of DXC Tecnology, Jaume López; el socio de banca de la Fundación everis, Jesús Soler, y Climate Change Sustainability Services advisory at KMPG, David Fernández.

Fundación everis, Eurest, SegurCaixa Adeslas, DXC Technlogy y KPMG son los cinco ‘partners’ de los Premios Desafío Emprende que han definido desafíos destinados a los equipos ganadores, constituidos cada uno por entre cuatro y seis estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Cada reto ha sido diseñado según la naturaleza de cada proyecto y el objetivo de la entidad, y permitirá al equipo explorar, profundizar y aplicar mejoras en su propuesta. Además, habrá un sexto desafío propuesto por la Obra Social ‘la Caixa’ que irá dirigido a un sexto equipo formado por los profesores acompañantes de cada grupo de estudiantes.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso