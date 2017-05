ESTUDIANTES DE ASTURIAS, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, MELILLA, CÁDIZ Y VALENCIA GANAN EL 33 CONCURSO ESCOLAR DE LA ONCE Y SU FUNDACIÓN

Estudiantes del CEIP ‘Llerón-Clarín’ de Mieres (Asturias); el CEIP ‘Timplista José Antonio Ramos’ de Las Palmas de Gran Canaria; el IES ‘Enrique Nieto’ de Melilla; el IES ‘La Caleta’ de Cádiz; y el CEIP ‘Vicente Blasco Ibáñez’ de Alzira (Valencia), han sido seleccionados como ganadores absolutos de la 33 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación, en sus distintas categorías.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el jurado nacional en un acto celebrado en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, al que ha asistido el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, y 200 escolares participantes en el concurso.

Según informó la ONCE, bajo el lema 'Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso', un total de 167.265 escolares y 3.601 profesores de 2.200 centros educativos de toda España han participado en el concurso, la mayor movilización de estudiantes trabajando juntos sobre el 'bullying'.

El concurso ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela. De esta manera, los escolares se han convertido por sí mismos en agentes de cambio para actuar contra el 'bullying', con toda la fuerza del grupo-aula.

Según datos del Ministerio de Educación, este fenómeno alcanza al 4% del alumnado y los expertos afirman que cerca de un 10% de los afectados son menores con discapacidad.

El concurso escolar de la ONCE y su Fundación es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para mantener una convivencia respetuosa.

En este 33 concurso escolar han participado alumnos de centros educativos españoles públicos, concertados y privados desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel publicitario de sensibilización contra el acoso, mientras que los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado una pieza audiovisual (micro-corto de un minuto) donde se muestra cómo pasar a la acción contra esta problemática.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso ('www.concursoescolaronce.es') su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Primaria, CEIP Llerón Clarín); B (5º y 6º de Primaria, CEIP Timplista José Antonio Ramos); C (Secundaria y FP Básica, IES Enrique Nieto); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior, IES La Caleta), y E (Educación Especial, CEIP ‘Vicente Blasco Ibáñez’).

APOYO DESDE BRUSELAS

Durante el acto se ha emitido un video del comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, en el que ha valorado de forma muy positiva la iniciativa de este concurso de la ONCE y su Fundación. “Para todos nosotros, erradicar el bullying de nuestros colegios es una prioridad y espero que pronto sea también una realidad”, ha indicado.

Este proyecto “es un ladrillo muy importante de todo el edificio, ya que el cambio definitivo debe comenzar en las aulas, en la detección precoz de los casos de bullying por parte de los alumnos. No hay mejor política que tratar la raíz del problema y potenciar la capacidad de reacción de los alumnos desde el primer momento. Tolerancia cero frente al bullying en el colegio y en Internet, apoyo incondicional a las víctimas y, más que nunca, una educación inclusiva para todos con el fin de aprender de nuestras diferencias”, ha señalado.

El acto también ha servido para entregar los premios autonómicos a los escolares de los colegios CEIP La Garena (Alcalá de Henares), CEIP Rufino Blanco (Madrid) y el Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler (San Lorenzo de El Escorial- (Ver video), ganadores en la Comunidad de Madrid.

Los alumnos de este último centro educativo se han encargado de leer el texto ‘Somos diferentes’, realizado por el joven autor de las trilogías ‘Los Cuentos de Bereth y Play’, y ganador del Premio Hache de Literatura Juvenil 2015, Javier Ruescas. Para este documento han participado 3.000 alumnos de los 52 centros públicos, privados y concertados de mayor participación en cada provincia, enviando sus reflexiones acerca de cómo prevenir, detectar y actuar contra el acoso escolar.

El jurado ha estado compuesto por la vicepresidenta 2ª de Políticas Sociales e Igualdad del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz; la directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Violeta Miguel Pérez; el jefe del Servicio de Necesidades Educativas Especiales del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, José Alfredo Espinosa; la directora Ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino; Antonio Vargas, Senior Policy Analyst de Google España y Portugal; el doctor y profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador en el desarrollo del Estudio Estatal de Convivencia, Javier Martín Babarro; el miembro del Equipo de Apoyo para la Prevención del Acoso Escolar en la Comunidad de Madrid y exsecretario del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid José Antonio Luengo; la vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal; y el director de Comunicación e Imagen de la ONCE y su Fundación, Antonio Mayor.

Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán del 16 al 19 de junio en Madrid del Campus ‘Somos diferentes, no indiferentes’, en el que participarán en actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso