EL CSIC ESTUDIA CÓMO DESVIAR ASTEROIDES CON UN PROYECTIL CINÉTICO PARA QUE NO IMPACTEN CONTRA LA TIERRA

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están estudiando los efectos que tendría el impacto de un proyectil cinético sobre un asteroide, con el objetivo de desviarlo y evitar así que choque contra la Tierra.

Los investigadores del CSIC Josep Maria Trigo y Carles Moyano explicaron este miércoles en rueda de prensa que su proyecto está dedicado a “la investigación de las propiedades físicas de asteroides potencialmente peligrosos” y para ello se centraron en el estudio del meteorito Cheliábinsk, que explotó en el año 2013 sobre el cielo ruso tras atravesar la atmósfera y provocó 1.500 heridos por la onda de choque.

“La atmósfera de la Tierra es un magnífico escudo natural”, destacó Trigo, que explicó que cuando los meteoritos entran en la atmósfera “sufren fragmentaciones cuando la tensión que padecen en el frente de choque es superior a la propia consistencia del material”.

Trigo detalló que “dentro de la Asteroid Impact Mission (AIM) de la Agencia Espacial Europea, nosotros estamos involucrados en la propuesta de unos pequeños satélites que orbitarían alrededor de un asteroide para estudiar el impacto y probar la capacidad que tenemos para desviar un asteroide con un proyectil cinético, es decir, sin involucrar ningún tipo de explosión atómica”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de “telescopios que trabajen en el infrarrojo que puedan trabajar en cualquier dirección del espacio y no solo limitados por las geometrías que nos permiten hasta ahora”, puesto que “en dirección al Sol no podemos seguir ni descubrir objetos”. En este sentido, señaló que “Cheliábinsk es un claro ejemplo de un asteroide que no pudimos descubrir antes de que chocase con la atmósfera terrestre”.

Por su parte, Moyano indicó que para estudiar el Cheliábins han utilizado la técnica nanoindentador, que consiste en “utilizar una especie de pequeñas agujas para hacer una mínima punción sobre la muestra del meteorito y en función de cómo responde el meteorito nos da información sobre hasta qué punto es duro, blando o elástico, entre otras”.

Por último, Trigo lamentó que a pesar de que estos impactos de meteoritos “son fenómenos que han ocurrido y que van a volver a ocurrir”, no se muestra el interés necesario por parte de los gobiernos, ya que “quizás seamos tan inocentes de no ver que es un peligro real y no se trata de una película como 'Armageddon'”.

