UNA DE CADA TRES ESPECIES CONOCIDAS DE PLANTAS ESTÁ EN LOS JARDINES BOTÁNICOS

Los jardines botánicos del mundo contienen al menos un 30% de todas las especies vegetales conocidas, entre ellas un 41% de las clasificadas como ‘amenazadas’, según el análisis más completo realizado hasta ahora de la diversidad en colecciones ‘ex situ’, es decir, plantas conservadas fuera de su hábitat natural.

El estudio, publicado en la revista ‘Nature Plants’, fue realizado por dos investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y uno de la Asociación Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación (BGCI, por sus siglas en inglés).

Los investigadores indican que la red global de jardines botánicos conserva casi dos tercios de los géneros conocidos de plantas y el 90% de las familias de vegetales, pero descubrieron un desequilibrio significativo entre las regiones templadas y las tropicales, puesto que la gran mayoría de todas las especies de plantas cultivadas ‘ex situ’ están en el hemisferio norte.

En consecuencia, alrededor del 60% de las especies de plantas de zonas templadas se encuentra en los jardines botánicos, por un 25% de las tropicales, pese a que la mayoría de las especies son tropicales.

Para realizar el estudio, los investigadores de la Universidad de Cambridge analizaron conjuntos de datos compilados por la BGCI e hicieron referencias cruzadas a la lista de especies de plantas conocidas (actualmente, 350.699) con los registros de especies de un tercio de los jardines botánicos del planeta (1.116), lo que proporciona un cálculo mínimo de la diversidad de la flora en esas instituciones.

Esos jardines tienen cerca de la mitad de todas las especies amenazadas, pero sólo un 10% de su capacidad total de almacenamiento se dedica a ellas. Los investigadores señalan que estos lugares son de “importancia crucial para la conservación de las plantas” y que se necesitan más esfuerzos coordinados en el ámbito internacional para albergar más especies en peligro de extinción, sobre todo en los climas tropicales.

"La red global de jardines botánicos es nuestra mejor esperanza para salvar algunas de las plantas más amenazadas del mundo", apunta Samuel Brockington, investigador del Departamento de Ciencias Vegetales y conservador del Jardín Botánico de la Universidad de Cambridge.

500 MILLONES DE VISITANTES

Brockington añade que actualmente se cree que una quinta parte de las plantas están amenazadas, pero “no hay ninguna razón técnica por la que cualquier especie de plantas se extinga”, y que “los jardines botánicos protegen una cantidad asombrosa de diversidad de plantas en cultivos, pero tenemos que responder directamente a la crisis de extinción”.

"Si no conservamos nuestra diversidad vegetal, la humanidad luchará para resolver los desafíos globales de la seguridad de los alimentos y el combustible, la degradación ambiental y el cambio climático", añade.

Las especies de los más antiguos linajes vegetales, denominadas plantas no vasculares, son actualmente casi indocumentadas en los jardines botánicos, con tan sólo un 5% de todas las especies almacenadas en la red mundial. Éstos incluyen plantas tales como las hepáticas y los musgos.

"Las especies no vasculares son los representantes vivos de las primeras plantas que colonizan la tierra", dijo Brockington. "Dentro de estas plantas se capturan momentos clave en la historia evolutiva temprana de la vida en la Tierra y son esenciales para comprender la evolución de las plantas".

Desde los espectaculares Jardines por la Bahía de Singapur hasta los legendarios Jardines Botánicos de Kew en Londres, los jardines botánicos del mundo reciben colectivamente 500 millones de visitantes al año.

