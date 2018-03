TRÁFICO. LA DGT VIGILA ESPECIALMENTE ESTA SEMANA EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y LAS SILLITAS INFANTILES

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán esta semana la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, en una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) a la que pueden sumarse las policías autonómicas y locales.



El uso del cinturón de seguridad en los vehículos reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Este mensaje tantas veces repetido por instituciones, organizaciones y expertos de todo el mundo lleva a la DGT a realizar una nueva campaña con el fin de influir en los conductores u ocupantes de vehículos que todavía no usan ese dispositivo de seguridad.

El objetivo es que todos los ocupantes de los vehículos lleven puesto el cinturón de seguridad independientemente de la vía por la que transiten. Distintos estudios observacionales muestran datos significativos de que el uso de este sistema de retención es menor en vías urbanas, lo que tiene un reflejo real en el porcentaje de fallecidos y heridos sin cinturón, que es superior en las vías urbanas que en las interurbanas.

En 2016 (último año con datos consolidados), un 21% (154) de los fallecidos mayores de 12 años usuarios de automóvil y furgoneta no utilizaba el cinturón de seguridad en vías interurbanas. En el caso de las vías urbanas, ese porcentaje se elevó al 40%, es decir 33 de los 83 fallecidos no lo llevaban puesto.

Respecto a los heridos hospitalizados por accidente, un 10% no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente en el caso de las vías interurbanas y un 18% en los accidentes ocurridos en urbanas.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló en un comunicado que “son muchas las razones para usar el dispositivo de seguridad que más vidas ha salvado en carretera y ninguna excusa para no llevarlo puesto”.

“La DGT, como responsable público de velar por la seguridad de los ciudadanos en sus desplazamientos por carretera, tiene la obligación de recordar que su uso es obligatorio para preservar la propia seguridad de todos los ocupantes y constatar que aquellos que no hacen uso del mismo serán denunciados porque en el fondo no es sólo una cuestión personal, sino de responsabilidad con el resto de la sociedad”, añadió.

A la vigilancia que realizan los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, durante la campaña se suman las cámaras instaladas en la carretera y desde el aire con los helicópteros de la DGT. Además, se intensificarán los mensajes del uso del cinturón en los paneles de mensaje variable ubicados en las carreteras, en las emisoras de radio y en las redes sociales con el fin de recordar la importancia de llevarlo puesto.

SEGURIDAD DE LOS MENORES

Por otro lado, Tráfico indicó que el uso correcto de los sistemas de retención infantil es fundamental. En 2016, tres de los 18 menores de 12 años fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta no hacían uso del mismo.

La semana pasada, la Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (Aesvi) aprobó el Decálogo de la Seguridad Vial Infantil como un conjunto de medidas a tener en cuenta para desplazar con seguridad a los menores en los vehículos y cuyo objetivo es que ningún menor fallezca o sufra heridas graves cuando viaja como ocupante de un vehículo.

La legislación española obliga a que los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros que se desplacen en vehículo, además de viajar con el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso como la norma exige, vayan sentados obligatoriamente en los asientos traseros de los vehículos, excepto cuando el vehículo no disponga de asientos traseros, todos los asientos traseros estén ya ocupados por otros menores de las mismas características o no sea posible instalar todos los sistemas de retención infantil en los asientos traseros.

Solamente en estos casos los menores podrán ocupar el asiento delantero del vehículo, pero siempre utilizando el sistema de retención homologado a su talla y peso.

Según el Reglamento de Circulación, los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo siempre de acuerdo con las instrucciones que haya facilitado su fabricante, en las que se indica de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma segura.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso