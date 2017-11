UN 48% DE LOS ESPAÑOLES SE VE ‘CONDUCIENDO’ UN COCHE AUTÓNOMO

Google Plus

- Según un estudio de Pons Seguridad Vial, ‘Autofácil’ y AutoScout24. Casi la mitad de los conductores españoles se imagina a bordo de un coche autónomo, cuando hace un año se veía en esta tesitura una tercera parte, y esa percepción actual se incrementa hasta el 63% entre los jóvenes de 18 a 24 años, el triple que en noviembre de 2016.

Así se desprende de la cuarta edición del informe ‘Los españoles ante la nueva movilidad’, elaborado por el Centro de Demoscopia de Movilidad, en el que participan la consultora PONS Seguridad Vial, la revista ‘Autofácil’ y la plataforma ‘online’ de anuncios clasificados AutoScout24 con la colaboración de la compañía de alquiler de vehículos ALD Automotive, la red social de ‘networking’ para mujeres Womenalia y la ‘app’ para movilidad en transporte público Moovit.

El estudio, basado en una encuesta realizada a 8.070 personas en toda España (el 79,6%, con carné de conducir) entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año, fue presentado este miércoles en una rueda de prensa en Madrid por Shara Martín, directora general de PONS Seguridad Vial; Juan Hernández-Luike, director de ‘Autofácil’; Gerardo Cabañas, director general de AutoScout24, y María Gómez, primera ejecutiva de Womenalia.

Un 48,15% de los encuestados afirma que se imagina como usuario de un coche autónomo, lo que supone cerca de 14 puntos porcentuales más que en noviembre de 2016. Un 20% se ve dentro de cinco años como ‘conductor’ de ese tipo de vehículos y el 26,45% no cree que lo sea nunca. El 62,45% de los jóvenes de 18 a 24 años prevé estar en esta situación (el triple que hace un año), al igual que el 46,29% de los hombres y el 51,25% de las mujeres.

‘TASA 0’ DE ALCOHOL

Por otro lado, dos de cada tres conductores (68,36%) se muestran favorables a la ‘tasa 0’ de alcohol al volante, la gran mayoría (81,97%) cree que deben endurecerse las sanciones o quitar todos los puntos en los casos de infracciones graves y el 65,26% está de acuerdo con criterios más estrictos para la evaluación de las emisiones de los vehículos en las ITV.

Siete de cada 10 conductores (71,16%) son partidarios de obligar a los ciclistas a contar con un seguro específico; algo más de la mitad (54,44%) prefiere que se aumente el número de radares en las carreteras convencionales y reducirlo en las autopistas y las autovías; el 67,40% defiende que haya cursos de reciclaje obligatorios para conductores cada cierto número de años, y hay casi una total división de opiniones a favor y en contra de reducir la velocidad máxima a 80 km/h para los conductores noveles.

Por otra parte, el 65,26% de los encuestados reconoce haber conducido alguna vez con fatiga o cansancio (el 80,09% de ellos admite que lo ha hecho con más riesgo por esa circunstancia y un 1,59%, que ha tenido un accidente de tráfico) y un 70,95% que ha estado alguna vez ante el volante con estrés (el 64,43% corriendo un mayor riesgo y un 1,01% ha sufrido un accidente).

Por otro lado, el 52,01% de los encuestados recalca que utiliza con frecuencia todos los dispositivos y sistemas de seguridad de su coche, mientras que un 13,24% admite que prácticamente no los usa; un 10,07% no lo hace nunca, y un 7,55% los desconoce.

Algo más de la mitad de los españoles (el 54,56%) considera positivo recibir más formación en tecnología del automóvil y un 32% lo considera imprescindible. El 70,99% cree que ese rol formador corresponde a las marcas y los concesionarios, por un 32,30% que señala que esta responsabilidad recae en las autoescuelas.

En cuanto a la formación en seguridad vial desde un punto de vista general en España, un 43,68% opina que debería mejorar y un 74,09% prefiere que se imparta clases en el colegio.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso