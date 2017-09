EL 60% DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES RECONOCE HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES SIN PROTECCIÓN

El 60% de los jóvenes sexualmente activos en España reconoce haber tenido relaciones sin protección y cada año se registran en todo el mundo más de 16 millones de embarazos en mujeres entre 15 y 19 años de edad, según datos del ‘Informe de Jóvenes y Anticoncepción’ impulsado por Bayer.

Según informó este martes la compañía farmacéutica, este informe se ha dado a conocer con motivo del décimo aniversario del Día Mundial de la Anticoncepción que se celebra hoy. En el estudio se recogen las opiniones de cerca de 3.000 adolescentes de 15 países sobre sus comportamientos sexuales y anticonceptivos.

De entre todas las conclusiones destaca una elevada exposición al riesgo por relaciones no protegidas en el 64% de los que reconocían ser sexualmente activos. Cuando se les preguntaba por los motivos, “la razón principal (30%) es que no tenían un método a mano, y en un 28% que no querían interrumpir el momento”.

Según el doctor Ignacio Cristóbal, ginecólogo del Hospital de la Zarzuela, “a pesar de la gran evolución dada en anticoncepción para adaptarse a las necesidades de la mujer, sigue habiendo una alta exposición al riesgo de embarazos no deseados”.

Por su parte, la doctora Esther de la Viuda, presidenta de la Fundación Española de Contracepción, afirmó que “las opciones a largo plazo que mejoran el cumplimiento y por tanto la eficacia en situaciones de riesgo, son todavía unas grandes desconocidas en nuestro país y mantienen mitos que no se corresponden con su evolución actual, siendo necesario aumentar el conocimiento de la población de estos métodos anticonceptivos”. Por ello, se llevará a cabo una campaña con el lema #MidecisiónMasLibre para concienciar a los jóvenes en las redes sociales.

