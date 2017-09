Google Plus

Casi el 50% de los españoles piensa que la depresión se puede fingir, incluso lo cree hasta un 35% de las personas que sí ha padecido la enfermedad, según un estudio encargado por la compañía farmacéutica Lundbeck en el que han participado 1.700 personas.

A pesar de la creencia extendida de que la depresión se puede fingir, según confirman los datos del estudio, el 86% de los encuestados tiene claro que es una enfermedad, según explicó este viernes en Palma de Mallorca el doctor Miquel Roca, coordinador de Psiquiatría del Hospital Juan March, que ha participado en este informe.

Sobre esta premisa, Roca puntualizó que "un clínico experimentado puede saber quien esté fingiendo, pero un médico con menor experiencia lo tiene más díficil porque se carece de pruebas diagnósticas".

Roca remarcó que "tenemos que conseguir que la gente diferencia entre un cuadro depresivo de lo que no es enfermedad, sino estar pasando por un duelo, o afectado por un revés vital transitorio" para evitar banalizar esta grave dolencia.

En este sentido, el 95% de los españoles cree que los acontecimeintos adversos de la vida son la causa de la depresión, mientras que el 94% apunta a los factores sociales negativos (desempleo, marginación, etc). Tan sólo el 48% cree que los factores biológicos/genéticos son una de las causas de la enfermedad. Además, el 77% considera que las adicciones a sustancias están detrás de la depresión.

Otros datos destacables del estudio son que el 60% de los encuestados relaciona la depresión con una personalidad inestable y que el 49% piensa que quien padece depresión es débil de cáracter.

También se preguntó sobre la relación que la enfermedad tiene con el suicidio. El 85% cree que la depresión es la causa principal del suicidio y el 94% considera que mejorar la atención a las personas con depresión junto con los tratatamientos reduciría el número de suicidios.

El estudio muestra que el perfil más habitual de persona que padece esta enfermedad es un mujer de entre 60 a 64 años, ama de casa y viuda. Además, cuatro de cuada 10 españoles conoce a alguien de su entorno próximo que padece o ha padecido depresión.

Sobre quien es el profesional más adecuado para afrontar una depresión, el 47% respondió que es el psicólogo, antes que el médico de familia. El doctor Roca explicó que esto se debe porque la población piensa que el psicólogo es un profesional más cercano."Debemos converger psiquiatras y psicólogos", enfatizó.

Los participantes en el estudio Lundbeck '¿Qué saben los españoles de la depresión?' se decantan por animar al paciente (90%), invitarle a pensar en positivo (87%), a la hora de ayudar a la persona con depresión, mientras que un 89% le recomienda que vaya al médico.

Los tratamientos contra la depresión son cuestionados en muchas ocasiones. El 21% de los encuestados confesó que no tiene confianza en elllos, el 72% piensa que generan dependencia y el 61% que anulan a la persona.

En este sentido, el doctor Guillermo Lahera, profesor de Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad de Alcalá de Henares, que también participó en la presentación del estudio aseguró que "la depresión bien tratada se puede curar, pero el tratamiento tiene que ser individualizado e integral".

"Otro elemento esencial del tratamiento es la implicación del paciente. Una buena relación terapéutica y una alta adherencia al tratamiento aumentan las probabilidades de éxito", aunque reconoció que es muy díficil que la persona que ha pasado por una depresión "vuelva a ser la misma de antes".

