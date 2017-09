LOS ESPAÑOLES GASTAN 0,86 EUROS AL AÑO DE MEDIA EN COMERCIO JUSTO

- La media en Europa se acerca a los 14 euros. Los españoles gastaron de media 0,86 euros en productos de comercio justo en 2016, lo que sitúa a España a la cola de la Unión Europea en este tipo de consumo.

Solo Letonia, Eslovaquia y República Checa se encuentran por detrás de España, según el informe de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, presentado este jueves en Madrid.

En rueda de prensa, la presidenta de la coordinadora, Mercedes García de Vinuesa, indicó que "todavía nos queda mucho camino por recorrer" para situarnos en los 12,68 euros de media en la UE o los 13,75 euros de Europa. En Suecia cada ciudadano gasta una media de 36 euros al año en estos productos, y en Suiza, 60 euros.

Para García de Vinuesa, "el gran reto pendiente son las administraciones públicas", que en la actualidad apenas representan el 0,17% del consumo total de comercio justo en España.

Asimismo, instó al sector público a incluir en los pliegos de licitación requisitos referidos a condiciones laborales, estándares medioambientales, cláusulas sociales, etc.

FALTA VOLUNTAD

Para García de Vinuesa, "falta voluntad política", pues aunque hay ayuntamientos, como el de Bilbao o el de Madrid, que han tomado iniciativas muy importantes, no hay regulaciones legales que obliguen a las administraciones.

"Otro factor a tener en cuenta en el retraso de España respecto a los países europeos fue el momento en que nos pilló la crisis", apuntó Mónica Gómez, vocal de la coordinadora.

"No es lo mismo que esto te pase con 400 tiendas funcionando, como sucedió en Holanda, que con apenas 74 como hay ahora en España". "En nuestro país empieza a haber conciencia medioambiental y por la salud", prosiguió, pero "nos queda entender mejor la importancia de la parte social".

Ambas pidieron distinguir entre los sellos que realmente certifican comercio justo -muy exigentes en cuanto a criterios laborales, medioambientales y de precio-, y los reclamos publicitarios de marcas y grandes superficies "para lavar imagen".

RECUPERACIÓN

En 2016, las ventas de comercio justo en España alcanzaron los 40,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% respecto a 2015. Esta tasa de crecimiento "es casi el doble de la de años anteriores", destacó García de Vinuesa.

"Es asimismo la primera vez desde 2008 que no caen las ventas de las tiendas especializadas", agregó, que han pasado de los 5,5 millones de 2015 a los 5,8 millones en 2016. "No obstante, todavía seguimos muy lejos de los 11 millones de 2011", indicó.

A su juicio, parte de la reducción de las ventas en tiendas especializadas se debe al auge de estos productos en grandes superficies y en el canal Horeca (hostelería, catering y restauración).

Así, mientras que las tiendas especializadas representan el 13,5% de las ventas, los supermercados y grandes superficies y el canal Horeca concentran el 38 y el 36%, respectivamente.

El resto se distribuye en herbolarios y otras tiendas.

La alimentación repite como sector estrella, al monopolizar el 93% de las ventas, seguida de los productos de artesanía y textil (5%), de cosmética y otros.

Por productos, el café representa el 43% de las ventas de alimentación. A continuación se encuentran el azúcar, el cacao y los dulces (40%); otros comestibles, como los superalimentos (7%), y las infusiones (2,3%).

El grueso de la alimentación se vende en grandes superficies, mientras que la oferta en tiendas es más variada (artesanía, otros alimentos, ropa, cosmética...). "De ahí la importancia de las tiendas, donde además se realiza la gran labor de sensibilización", indicó la responsable de la coordinadora.

