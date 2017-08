ONCE ESPAÑOLES DISPUTAN EL MUNDIAL DE CICLISMO PARALÍMPICO EN CARRETERA

Google Plus

- Se celebra en Sudáfrica entre el jueves y el domingo de esta semana. Once deportistas españoles competirán en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Carretera, que tendrá lugar entre el jueves y el domingo de esta semana en Pietermaritzburg (Sudáfrica) con una contrarreloj y una prueba en línea para todas las categorías.

En el anterior Mundial, celebrado hace dos años en Nottwill (Suiza), la selección española consiguió un oro, tres platas y dos bronces, según informó hoy el Comité Paralímpico Español.

El equipo nacional contará con un representante en triciclos T2 (Joan Reinoso, que tendrá opciones en las dos disciplinas tras haber logrado sendos bronces esta temporada en la Copa del Mundo) y otro en ‘handbikes’ H2 (Sergio Garrote, también con posibilidades en las dos pruebas y con muy buenos resultados este año).

En bicicletas C1 se producirá el debut mundialista en ciclismo de Ricardo Ten tras varias décadas dedicado a la natación. Pese a llevar escasamente un año en este nuevo deporte, el corredor valenciano ha logrado asimilar con sorprendente éxito el cambio y podría pelear por las medallas, sobre todo en la ruta.

En C2 competirá otro valenciano, Maurice Eckhard, que llega a Sudáfrica tras una temporada irregular, y en C3 estarán Eduardo Santas y Jaume Morales, que deberán trabajar en equipo para lograr resultados en una categoría con un altísimo nivel deportivo. En cambio, el madrileño César Neira (C4) correrá solo en su clase, así que tendrá menos opciones en la prueba en línea que en la contrarreloj.

España contará con dos tándem, los formados por Ignacio Ávila-Joan Font (subcampeones paralímpicos de ruta en Río 2016) y Carlos González-Noel Martín. Ambos han preparado a fondo esta competición, pero están en una clase muy disputada en la que no podrán relajarse si quieren meterse en el podio.

Las dos primeras jornadas albergarán las pruebas de contrarreloj para triciclos y ‘handbikes’ (jueves), y para bicicletas y tándems (viernes). El circuito discurrirá cerca de un lago, a unos 20 kilómetros de la Pietermaritzburg, sobre una carretera de ida y vuelta que se recorrerá entre una y tres veces según la categoría y que cuenta con una cuesta no demasiado complicada.

La prueba en línea sí se disputará dentro de Pietermaritzburg, en un circuito de unos seis kilómetros con dos pequeños repechos, amplio y con una sola curva complicada cerca de la meta. El sábado se disputarán las categorías de triciclos y ‘handbikes’, y el domingo las de bicicletas y tándems.

El seleccionador Félix García Casas, los mecánicos José Luis Cuñado y Alfredo Sánchez, los fisioterapeutas Begoña Luis y Javier Peña, y el doctor Cesáreo López completan la expedición española en Pietermaritzburg.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso