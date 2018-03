LA EMPRESA ESPAÑOLA MOUSE4ALL, CAMPEONA GLOBAL COMO MEJOR SOLUCIÓN DIGITAL CON IMPACTO SOCIAL EN LOS PREMIOS DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LA ONU

Google Plus

La empresa española Mouse4all ha recibido el premio a la mejor solución digital con impacto social de los World Summit Awards (WSA) 2017 y, además, fue nombrada Campeona Global dentro de su categoría: Inclusión y Empoderamiento.



Javier Montaner, cofundador de Mouse4all, presentó el proyecto y recibió el premio en el Congreso de la Cumbre Mundial de los WSA celebrado en la capital austriaca, Viena, del 19 al 22 de marzo, ante representantes de la ONU, de los ministerios de TIC y del sector privado.

En esta edición, los WSA han distinguido a un total de 40 iniciativas en ocho categorías distintas, seleccionadas de un total de más de 400 nominados procedentes de países de todo el mundo. Durante el Congreso, se ha seleccionado el mejor proyecto dentro de cada una de las categorías, donde la empresa española ha resultado seleccionada como Campeona Global.

Enmarcados en una iniciativa de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información, los WSA son los únicos galardones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que, cada año, tratan de medir el éxito de las ‘startups’ por su impacto social, y no tanto por su beneficio económico. De ahí que en el congreso se haya hecho hincapié en el poder creativo y transformador de estas innovaciones.

Es el caso de Mouse4all, una empresa española de emprendimiento social creada por los ingenieros Javier Montaner y José Ángel Jiménez, que han desarrollado un producto de accesibilidad que permite utilizar dispositivos táctiles Android a personas que no pueden manejar la pantalla a causa de una discapacidad física.

De esta manera, con solo mover una palanca con la barbilla, por ejemplo, o hacer ‘clic’ en un pulsador con la cabeza, consiguen acceder a Internet, redes sociales, juegos y cualquier aplicación de un móvil o una tableta. Así, esta innovación contribuye a cambiar la vida de personas que, por primera vez, pueden usar dispositivos móviles con los que son capaces de comunicarse e interactuar con otros, potenciando su privacidad, autonomía y autoestima.

Al mismo tiempo que se celebraba el congreso de los WSA, Mouse4all fue elegida ganadora de los Premios G5 Innova, cuya final se celebró el pasado miércoles 21 por la tarde. Organizados por cuarto año consecutivo por Grupo 5, se trata de una iniciativa dirigida a hacer visibles formas innovadoras de dar soluciones a diferentes problemáticas sociales de colectivos vulnerables: personas sin hogar, salud mental, discapacidad, emergencias sociales, familia e infancia y violencia de género, entre otros.

“CAMBIA LA VIDA”

Dorothy Gordon, miembro de la Junta de los WSA y del Jurado, celebró que “con Mouse4all se ha conseguido, por fin, una solución flexible y adaptable que permite al usuario sacar partido a las posibilidades de su dispositivo independientemente de la naturaleza de su limitación física” y añadió que “se trata de una experiencia realmente positiva que cambia la vida de las personas con discapacidad física”, porque “les facilita participar plenamente en la comunidad digital global, lo que nos beneficia a todos”.

Por su parte, Jiménez, que defendió el proyecto en la final de los premios Innova G5, explicó que “la idea surgió cuando fuimos conscientes de que la revolución digital había dejado fuera a millones de personas que no pueden usar una pantalla táctil por sufrir una discapacidad física severa como parálisis cerebral, lesión medular, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares o ELA” y aseguró que se sienten “muy satisfechos por los premios recibidos”.



