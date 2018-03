ESPAÑA VIVE EL MARZO MÁS LLUVIOSO DESDE AL MENOS 2005

Las tres primeras semanas de marzo son las más lluviosas en España desde al menos 2005 gracias al paso de varias borrascas atlánticas, tres de las cuales han sido profundas y bautizadas como ‘Emma’, ‘Félix’ y ‘Gisele’, mientras que ‘Hugo’ llega este viernes y mantiene 26 provincias y Melilla con avisos por viento, oleaje o viento.



Los datos del Boletín Hidrológico Nacional, recogidos por Servimedia, indican que desde la llegada de ‘Emma’ hasta el pasado 20 de marzo cayeron 126,2 litros por metro cuadrado de precipitaciones (lluvia o nieve) en el conjunto de España.

La serie histórica del Boletín comienza en 2005 y no hay ningún precedente en los últimos 13 años con tanta precipitación caída en España en las tres primeras semanas de marzo. De hecho, las lluvias o nevadas de este mes duplican el siguiente registro más alto (61,6 litros por metro cuadrado en 2013).

Además, las borrascas de las tres últimas semanas han provocado que España acumule más lluvias de lo normal por primera vez en 15 meses, puesto que a finales de febrero había un déficit de precipitaciones del 29% y que ahora se haya revertido esa situación con un superávit del 6% en el actual año hidrológico, que empezó el pasado mes de octubre con un 95% menos de lluvias por debajo de lo habitual.

El año hidrológico tiene en cuenta las lluvias caídas entre el 1 de octubre de un año y el 30 de septiembre del siguiente, y no coincide con un año natural porque parte de las precipitaciones del otoño y del invierno pueden acumularse en forma de nieve y no fundirse hasta la siguiente primavera.

Los datos de la Aemet, recogidos por Servimedia, indican que este año hidrológico siempre ha sido deficitario, al comenzar un 95% menos lluvioso de lo habitual. El porcentaje ha ido variando al inicio de cada mes: -95% en octubre, -66% en noviembre, -58% en diciembre,-34% en enero, -34% en febrero y -29% en marzo.

El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el pasado 27 de febrero, día en que comenzó el paso sucesivo de borrascas atlánticas con sus frentes sucesivos se cifraba en 250 litros por metro cuadrado, lo que suponía un 29% menos que el valor normal correspondiente a ese periodo entre 1981 y 2010 (352 litros por metro cuadrado).

Sin embargo, el año hidrológico acumula hasta el pasado martes, 20 de marzo, un valor medio nacional de precipitaciones de 409 litros por metro cuadrado, esto es, un 6% por encima de lo habitual (384 litros por metro cuadrado). Ésta es la primera vez en que se registran lluvias superiores las normales desde la última semana de diciembre de 2016.

La portavoz de la Aemet, Ana Casals, indicó a Servimedia que el año hidrológico empezó siendo bastante seco y destacó que actualmente "hay zonas con mucha agua y zonas que no", de ahí que la media nacional salga un 6% superior a lo normal. "El año pasado hubo superávit en el sureste por los temporales", precisó.

LLUVIAS ABUNDANTES

Por otro lado, la lluvia apareció en toda España durante los siete días que van del 14 al 20 de marzo, salvo el sur de Tenerife y Gran Canaria, y se superaron en todas esas zonas los 10 litros por metro cuadrado, excepto en en el levante peninsular, el sur y el este de Aragón, el noreste de Cataluña, Canarias, la isla de Ibiza y el interior de Mallorca.

En toda la franja norte, muchas zonas de la vertiente atlántica, el Sistema Central, el Sistema Ibérico, la mayor parte de Andalucía y la isla de Menorca se recogieron cantidades superiores a los 40 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones alcanzaron los 100 litros por metro cuadrado en puntos aislados de Galicia y el Sistema Central, el interior de Andalucía y la sierra de Grazalema (Cádiz), donde se llegaron a acumular más de 300 litros entre el 14 y el 20 de marzo.

Las mayores cantidades de agua caídas en esos siete días y entre los observatorios principales de la Aemet son 100 litros por metro cuadrado en el puerto de Navacerrada (Madrid), 90 en el Aeropuerto de Santander, 83 en Pontevedra, 79 en Jaén, 76 en Ceuta y 64 en Hondarribia (Gipuzkoa).

Desde el pasado 1 de octubre ha llovido más de lo normal en toda la mitad oeste peninsular y parte del cuadrante noreste, salvo en la franja oeste de Galicia, el interior de Castilla y León, el noreste de Cataluña y la mitad sur de Aragón. Las lluvias han sido el doble de las habituales en el Cantábrico oriental, puntos del interior de Castilla-La Mancha y una zona entre las provincias de Granada, Córdoba y Jaén.

En el resto del país ha llovido menos de lo que es costumbre, sobre todo en el noreste de Cataluña; una zona que comprende la mitad sur de Aragón, Guadalajara oriental, el levante peninsular entre Barcelona y el Cabo de la Nao; las provincias de Murcia y Almería, áreas de A Coruña y León, las islas canarias occidentales y el sur de Gran Canaria y Fuerteventura.



