ESPAÑA TERMINA EL EUROPEO DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO CON UNA MEDALLA DE ORO Y SEIS DE BRONCE

El equipo paralímpico español ha conseguido siete medallas –cuatro individuales y tres por equipos— en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad que se celebra en la ciudad eslovaca de Laško. En total, son una medalla de oro y seis de bronce para el combinado español.

En la cita continental, que se disputa desde el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre, han participado 287 deportistas, 11 de ellos españoles, con discapacidad física, intelectual o parálisis cerebral, procedentes de 31 países.

La actuación más brillante de la delegación española correspondió de nuevo a Álvaro Valera, que renovó su título de campeón de Europa en clase 6 (la de los deportistas con mayor discapacidad que compiten de pie). El palista de origen sevillano afincado en Madrid no cedió ni un solo set en la fase de grupos, de forma que pasó directamente a los octavos de final. Poco a poco fue apartando del camino al ucraniano Viktor Kapp (3-0), al croata Pavao Kozic (3-1) y al británico David Paul Wetherill (3-1) hasta conquistar su sexto oro continental.

En la clase 11, la de los palistas con discapacidad intelectual, Eduardo Cuesta se llevó una de las medallas de bronce. Tras ganar con solvencia sus dos partidos de la fase de grupos, eliminó al ruso Alexandr Efemov en cuartos de final. En semifinales, sin embargo, no pudo con el húngaro Peter Palos, que terminó llevándose la medalla de oro.

El granadino José Manuel Ruiz consiguió superar la fase de grupos de la clase 10, la de los jugadores con menor discapacidad que compiten de pie, con dos victorias y una derrota. Posteriormente, superó en octavos al ucraniano Serhii Boiko y en cuartos al francés Mateo Boheas. Su rival en busca de una plaza para la final fue el búlgaro Denislav Stefanov Kodjabashev, que se llevó la victoria y dio al español la medalla de bronce.

El tercer metal individual se lo llevó Juan Bautista Pérez en la clase 9. Con pleno de victorias en la liguilla previa, el extremeño derrotó también al italiano Mohamed Amine Kalem en cuartos, pero en semifinales ya no pudo con el belga Laurens Devos, a la postre campeón continental.

Las otras tres medallas de bronce de España llegaron en la competición por equipos. Precisamente Ruiz y Pérez se colgaron una de ellas, junto con el zaragozano Jorge Caardona, en clase 10. Primero se impusieron en la fase de grupos a Austria y Turquía, y después ganaron a Ucrania en cuartos de final, pero entonces Gran Bretaña cortó el paso a los españoles, que se quedaron con la medalla de bronce.

También hizo doblete Álvaro Valera, acompañado en el equipo de la clase 7 por el coruñés Alberto Seoane y el barcelonés Jordi Morales. En la liguilla se apuntaron una victoria contra Polonia y una derrota ante Francia, pero Ucrania no les permitió avanzar hacia la final y terminaron en tercera posición.

Por último, Francisco Javier López y Miguel Rodríguez también fueron medallistas de bronce en la clase 4 (para jugadores en silla de ruedas). Después de ganar a Eslovaquia y perder contra Turquía en el grupo previo, no pudieron doblegar al combinado francés en semifinales y se alzaron con la medalla de bronce.

De esta forma, España repite las siete medallas logradas en los dos últimos Campeonatos de Europa, los de Italia 2013 y Dinamarca 2015. La delegación nacional la completaron Iker Sastre (eliminado en los octavos de la clase 2) y Eder Rodríguez (que no superó la fase de grupos en la clase 3), más los cuatro técnicos de la Real Federación Española de Tenis de Mesa: Ramón Mampel, Jose Luis Machado, Vladimir Choubine y Adolfo Gómez.

