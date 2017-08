ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS EUROPEO DONDE MÁS CRECEN LOS ‘NINIS’

- El número de jóvenes que no estudian ni trabajan sube un 8% en 10 años. España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido en la última década el número de jóvenes entre los 20 y los 24 años que ni estudian ni trabajan, pues desde algo antes de la crisis económica ha subido en torno al 8% la población de los denominados ‘ninis’, según datos de Eurostat.

El porcentaje de jóvenes que carecen de empleo y tampoco se forman es del 21,2% en España, siendo el octavo país comunitario donde hay más tasa de ‘ninis’. A esto hay que añadir que el desempleo juvenil en el país ronda el 43%, situándose en el “podio de la vergüenza” de los países europeos con mayor precarización de los jóvenes, según el Consejo de la Juventud.

Según los datos aportados hoy por la oficina estadística europea, la media de ‘ninis’ en la Unión Europea es del 16,7%, habiendo una docena de países que han sido capaces de reducir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en los últimos 10 años, como Bulgaria, Alemania, Suecia o Polonia.

Al contrario, hay otros 16 países que no han hecho sino aumentar su porcentaje de ‘ninis’ entre 2006 y 2016, siendo Chipre el país comunitario que se lleva la palma, pasando del 13,7% al 22,7% de jóvenes ’ninis’ entre 20 y 24 años.

La situación en España es adversa para los jóvenes, ya que el 80% de los menores de 30 años no pueden abandonar el hogar familiar por motivos económicos, una situación que coloca a la juventud española en niveles próximos a países como Grecia o Rumanía, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

De hecho, los jóvenes españoles de 16 a 29 años no ingresan más de 12.000 euros al año, mientras que los de 30 a 34 cobran una media de poco más de 15.000 euros anuales, unos salarios que se encuentran en el umbral de lo conocido como ‘sueldo mileurista’.

